XIV. Leó pápa megérkezett Törökországba

A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát.
Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk-mauzóleumhoz (Anıtkabir) vezetett.
A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk, a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. (Az Atatürk név jelentése: ’a törökök atyja’ – a szerk.)
A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta XIV. Leó pápát, többek között a kormányzóhelyettes és a mauzóleum parancsnoka.
A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta: „Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és jólét bőségét kívánom az országnak és népének.”
Délután XIV. Leó az elnöki palotába megy, ahol a fogadási ünnepség után találkozik Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mond a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt.
A nap végén a pápa repülővel utazik Ankarából Törökország legnagyobb városába, Isztambulba.
Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége
Fotó: Vatican Media
Szalontai Anikó/Magyar Kurír
