XIV. Leó pápa meglátogatta az isztambuli Kék mecsetet

Érkezésekor a pápát a Török Köztársaság Vallásügyi Hivatala (Diyanet) vezetője fogadta és kísérte be a mecsetbe. A látogatás során jelen volt Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és idegenforgalmi minisztere, Emrullah Tuncel isztambuli tartományi mufti és Kurra Hafiz Fatih Kaya, az Ahmed szultán dzsámija imámja.

A köszöntés után rövid imádságot tartottak, majd Musa Aşgın Tunca müezzin röviden körbevezette a pápát a mecsetben.

Az épület falait borító több mint 21 ezer izniki kerámialapról, amelyek többnyire kék és türkiz színűek, kapta a dzsámi az ismertebb nevét. Isztambul egyik legfontosabb mecsetét 1617-ben fejezte be I. Ahmed szultán. A cél az volt, hogy ez legyen az Oszmán Birodalom legjelentősebb imahelye.

XIV. Leó a harmadik pápa, aki meglátogatja a Kék mecsetet, Ferenc (2014) és XVI. Benedek pápa (2006) után.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Szalontai Anikó/Magyar Kurír