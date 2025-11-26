XIV. Leó pápa: A Niceai Zsinat jubileuma kivételes alkalom a keresztény egység előmozdítására

„Nagyon örülök, hogy meglátogathatom Libanont” – mondta az újságíróknak Leó pápa. Negyvennyolc órával az előtt, hogy elindul első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet, a pápa Castel Gandolfóban töltötte heti pihenőnapját, de dolgozott is. A pápai rezidencia előtt most is válaszolt az ott gyülekező újságírók és az őt üdvözlő hívők kérdéseire.

Tanúságot kell tennünk

Első apostoli útjával kapcsolatban a pápa hangsúlyozta, hogy a béke és a remény üzenetét viszi, különösen a remény jubileumi szentévében. „Nagyon boldog leszek – tette hozzá –, hogy köszönthetem az embereket.”

Megjegyezte, hogy az utazást kifejezetten az I. Niceai Zsinat 1700. jubileumának megünneplésére tervezték. Emlékeztetett: „Pár napja közzétettünk egy dokumentumot (november 23-án jelent meg az In unitate fidei [A hit egységében] kezdetű apostoli levél – a szerk.) a Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából, amely pontosan a hit egységének fontosságáról szól, amely az egész világ békéjének forrása is lehet. Tanúságot kell tennünk.”

Leó pápa İznikben Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával együtt fogja ünnepelni a jubileumot.

Úgy gondolom, ez kivételes alkalom lesz arra, hogy előmozdítsuk az egységet minden keresztény között”

– mondta a pápa.

A fegyverek használata nem megoldás

XIV. Leó szerint Bejrút Hezbollah kezében lévő részeinek izraeli bombázása komoly aggodalomra ad okot. Felhívást intézett a felekhez, hogy mondjanak le a fegyverek használatáról, keressenek más megoldást a konfliktus megoldása érdekében. „Találkozzanak, tiszteletben tartva egymást, üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és dolgozzanak együtt a mindenkit érintő problémák megoldásán.”

A pápa hangsúlyozta:

mindenkit bátorítani kell a béke építésére, „hogy keressük az igazságot, mert gyakran az erőszak az igazságtalanságok eredményeként következik be”,

így mindenkinek „együtt kell dolgoznia a nagyobb egység, az összes ember és minden vallás tiszteletben tartása érdekében”.

Továbbra is sokan halnak meg Ukrajnában

Ezután az Ukrajnában dúló háborúval kapcsolatos kérdések hangzottak el, és azt is érintették, hogy vita folyik a Donald Trump amerikai elnök által javasolt béketervről. „Várnunk kell; hála Istennek, hogy dolgoznak a békéért, hála Istennek – mondta Leó pápa –, úgy tűnik, a felek közelednek a megoldáshoz. A párbeszéd során problémák merülnek fel, de

mindenkit szeretnék felszólítani a fegyverszünetre, mert még mindig sokan halnak meg.”

Megismételte: a megoldás a párbeszéd.

Új mentalitásra van szükség a nők elleni erőszak felszámolása érdekében

November 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja. Ezzel kapcsolatban a pápa rámutatott: „a fiatalok nevelésével kell kezdenünk”, rámutatva, minden ember megérdemli a tiszteletet, és minden embernek van méltósága. A pápa felszólított az erőszak felszámolására, amely gyakran a fiatalokat is érinti, és „más mentalitás” kialakítását sürgette. „A béke embereinek kell lennünk, akik mindenkinek jót akarnak.”

Hálaadás Istennek

Végül arra a kérdésre válaszolt, hogy ő, mint amerikai, hogyan fogja megünnepelni a hálaadás napját, amely utazása idejére esik (az Amerikai Egyesült Államokban a hálaadás az egyik legfontosabb ünnep, november hónap negyedik csütörtökjén tartják, idén november 27-én – a szerk.). „Mindenkit arra biztatnék, hogy különösen ezen a gyönyörű ünnepen, amelyet az Egyesült Államokban tartunk, és amely egyesíti a különböző vallású és a nem hívő embereket is, hogy

mondjanak köszönetet valakinek, hogy tudatosítsák, hogy mindannyian oly sok ajándékot kaptunk, elsősorban az élet ajándékát, a hit ajándékát, az egység ajándékát.”

A pápa végül arra buzdított, hogy törekedjünk a békére és a harmóniára, és adjunk hálát Istennek a sok ajándékért, amit kaptunk tőle.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Szalontai Anikó/Magyar Kurír