XIV. Leó pápa vasárnap délben: A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.



Kedves testvéreim, szívből köszöntelek mindnyájatokat, akik részt vettetek ezen a szentmisén, amely az életszentség nagy ünnepe volt!

Köszönetet mondok a jelen lévő bíborosoknak, pátriárkáknak és püspököknek. Ugyancsak hálás szívvel köszöntöm az Olasz Köztársaság elnökét és Libanon elnökét, valamint a hivatalos küldöttségeket, különösen Örményországból és Venezuelából.

Örömmel köszöntöm a ma szentté avatott alapítónők lelki leányait, valamint azokat a közösségeket és társulásokat, amelyeket az új szentek karizmái ihlettek. Köszönöm mindnyájatok odaadó részvételét!

Üdvözlöm a többi jelen lévő zarándokot is, különösen a Señor de los Milagros [Csodák Ura] Testvérületet, amely megtartotta hagyományos körmenetét.

Ma tartjuk a missziók világnapját.

Az egész Egyház misszionárius, de ma különösen azokért a férfiakért és nőkért imádkozunk, akik mindent elhagytak, hogy elvigyék az evangéliumot azokhoz, akik még nem ismerik. Ők a remény misszionáriusai a népek között. Az Úr áldja meg őket!

Sajnos fájdalmas hírek érkeznek Mianmarból: folyamatos fegyveres összecsapásokról és légi bombázásokról számolnak be, amelyek embereket és polgári létesítményeket is érintenek. Közel vagyok mindazokhoz, akik az erőszak, a bizonytalanság és a sok nélkülözés miatt szenvednek.

Megismétlem sürgető felhívásomat, hogy haladéktalanul léptessenek életbe hatékony tűzszünetet.

A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek, inkluzív és építő párbeszéd útján!

Bízzuk a Szűzanya és az új szentek közbenjárására folyamatos imánkat a békéért, a Szentföldön, Ukrajnában és a háború sújtotta más helyeken. Isten adjon minden vezetőnek bölcsességet és állhatatosságot, hogy előrehaladjanak az igazságos és tartós béke keresésében!



Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír