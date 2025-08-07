XIV. Leó pápa videoüzenete a Kolumbusz Lovagok nagygyűlésére: Legyetek a remény konkrét jelei!

„A remény jubileumi évében gyűltetek össze, amely arra ösztönzi az egyetemes Egyházat, sőt az egész világot, hogy arról az alapvető erényről elmélkedjünk, amelyet Ferenc pápa úgy írt le, mint »a jó iránti vágy és várakozás, anélkül, hogy tudnánk, mit hoz a holnap« – fogalmazott a Kolumbusz Lovagok nagygyűlésének résztvevőihez intézett üzenetében XIV. Leó pápa. – Katolikusként tudjuk, hogy reményünk forrása Jézus Krisztus, és hogy

ő minden korszakban elküldte követőit, hogy az egész világnak hirdessék húsvéti üdvösségének örömhírét.

Az Egyház mindig is arra volt hivatott, hogy az evangélium hirdetésével szavak és tettek által a remény jelképe legyen. Különösen ebben a szentévben az a hivatásunk, hogy a remény kézzelfogható jeleivé váljunk, legfőként azon testvéreink számára, akik különféle nehézségekkel küzdenek.”

A Kolumbusz Lovagok rendjének alapítója, Boldog Michael McGivney ezt megértette: látva a katolikus bevándorlók sokrétű szükségleteit, igyekezett enyhíteni a szegények és rászorulók szenvedéseit a szentségek megünneplésével és a testvéri segítségnyújtással, amely ma is folytatódik – fogalmazott a Szentatya. – Az idei kongresszus témája találóan „A remény hírnökei”, ami a Kolumbusz Lovagrend minden tagját arra emlékezteti, hogy legyenek a remény jelei a helyi közösségek, plébániák és családok életében.

A pápa nagyra értékeli erőfeszítéseiket, hogy egybegyűjtik az embereket közösségi imádságra, együtt tanulják és tanítják a testvéri közösség építését, valamint világszerte számos jótékonysági tevékenységet támogatnak. A Szentatya különösen is méltányolja a kiszolgáltatottak – köztük a megfogant gyermekek, a várandós anyák, a kisgyermekek és a háború sújtotta emberek – részére nyújtott nagylelkű szolgálatukat, mely sokaknak visz reményt és gyógyulást, folytatva ezzel alapítójuk nemes örökségét.

Videoüzenetében XIV. Leó végül minden jót kívánt a nagygyűlés munkájához, amelyet a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja és Boldog Michael McGivney közbenjárására bíz, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását kérve rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír