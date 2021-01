XVI. Benedek bizonyos abban, hogy Georg testvére az Úr karjaiban él

Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa, XVI. Benedek különleges titkára január 14-én, csütörtökön nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak, annak kapcsán, hogy az emeritus pápa a Vatikáni Kertekben fekvő Mater Ecclesiae-monostorban Ferenc pápával együtt megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

„XVI. Benedek testvére valamiképp mégis éreztette jelenlétét a karácsonyi ünnepek idején, mely az első volt halála óta – nyilatkozta Gänswein érsek. – Ugyanis többször hallgattunk CD-n zenét, nemcsak Bach karácsonyi oratóriumát, hanem karácsonyi énekeket is a Regensburger Domspatzen előadásában, ezt a kórust vezényelte Georg Ratzinger. Georg hiánya XVI. Benedek számára olyan seb, amely fájdalmat okozott az ünnep idején, de azt is elmondta nekem, hogy

megérezte az Úr vigasztalását, abban a bizonyosságban, hogy testvére most az Úr karjaiban él”.

Gänswein érsek elmondta, hogyan élnek most a világjárvány időszakában a Mater Ecclesiae-monostorban. „Az élet hétköznapi menetrendje és ritmusa nem sokat változott, csak a látogatók száma csökkent nagymértékben. Az emeritus pápa a tévén keresztül figyelemmel követi a híreket, és osztozik a pandémia és a világban zajló események keltette aggodalmainkban; a vírus áldozatai között vannak olyanok, akiket személyesen ismert.”

Ferenc pápa múlt novemberben az új bíborosokkal együtt meglátogatta az emeritus pápát; e találkozás képei bejárták a világot. XVI. Benedek személyi titkára ennek kapcsán megerősítette, hogy

az emeritus pápa, noha fizikailag törékeny, de szellemileg kristálytiszta. Fizikai szempontból nagyon gyenge, és csak keveset tud sétálni, járókerettel. Gyengécske a hangja is. Több időt szánunk a pihenésre, és a hideg idő ellenére is minden délután kimegyünk a Vatikáni Kertekbe.

Mindennap szentmisét mutatok be, ő pedig ülve koncelebrál. A napi imádság szövegeit nagyobb betűkkel nyomtattuk ki számára, így könnyebben tudja imádkozni a zsolozsmát. Továbbra is együtt étkezünk, mint ahogy azt eddig is tettük” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa, XVI. Benedek különleges titkára.

