Zarándokok nélkül zajlott az aparecidai Mária-ünnep, ám „az emberek érzik a Szűzanya jelenlétét”

A válság előtti legfrissebb adatok szerint az öt kontinensről tizenhárommillió zarándok látogatott az Aparecidai kegyhelyre évente; egyetlen hétvége alatt a számuk a kétszázezret is meghaladta. Lenyűgözőek voltak a többezer hívő előtt bemutatott szentmisék is a húszezer fő befogadására alkalmas templomban.

A világjárvánnyal a dolgok megváltoztak: a zarándoklatok megszakadtak, sok hívő be sem lép a bazilikába a tömegtől tartva, s a rendkívüli számok is távoli emlékké halványulnak.

„Minden sivataggá változott” – mondta José Ulises da Silva redemptorista szerzetes pap, a kegyhely szóvivője. „Már nem engedélyezhetjük az ide tartó szervezett zarándoklatokat – mondta lesújtva. – A bezárás utáni újranyitással és az egészségügyi előírások betartásával most legfeljebb ezer zarándokot fogadhatunk naponta.”

Még sokat kell várni a nagy zarándoklatok újraindításáig, talán egészen addig, amíg elérhető nem lesz a koronavírus elleni hatékony vakcina. A hívek lelki szükségleteinek kielégítésére addig a kegyhely tömegtájékoztatási eszközeit vetik be, melyek a karantén idején igencsak hasznosnak, sőt szinte nélkülözhetetlennek bizonyultak. „Az országos vesztegzár alatt – mondta José Ulises da Silva – a szertartásokat a televíziónk, a rádió és a közösségi hálózatok is közvetítették, s a résztvevők száma mérhetetlenül megugrott. Ezért, hogy mindenkinek biztosítsuk a részvétel lehetőségét, több szentmisét is beiktattunk.”

Az október 12-i Aparecidai Miasszonyunk ünnepét is elsősorban virtuálisan közvetítették, a helyszínen csupán kis létszámban lehettek jelen hívek.

„A rendkívüli nehézségek ellenére az imának nem szakadt vége. Ellenkezőleg, inkább csak fokozódott. Az emberek érzik a Szűzanya jelenlétét. Az Aparecidai Miasszonyunk mindig is a szegények, a feketék, az élet nehézségeivel küzdő emberek Anyja volt” – zárta gondolatait a szóvivő.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides Hírügynökség



Fotó: Redemptorists Italiano/Facebook; Vatican News



