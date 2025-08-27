Zarándokvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

A magyar kormány és a MÁV Zrt. támogatásával különvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási ünnepére Budapestről, a Déli pályaudvarról Veszprémbe szeptember 6-án.

A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online formában, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni a boldoggaavatas.hu oldalon, a „Magdolna-különvonat” kérdésre igennel válaszolva.

Tervezett menetrend Budapest–Veszprém viszonylatban:

Budapest, Déli pályaudvarról indul: 6.40

Budapest-Kelenföld: 6.47

Székesfehérvár: 7.27

Veszprémbe érkezik: 8.06

Tervezett menetrend Veszprém–Budapest viszonylatban:

Veszprémből indul: 17.44

Székesfehérvár: 18.25

Budapest-Kelenföld: 19.15

Budapest, Déli pályaudvarra érkezik: 19.44

Az indulás pontos időpontja minimálisan változhat, ezért a tervezett indulási időpont előtt 25–30 perccel meg kell érkezni az állomásra, figyelembe véve a felszállás időigényét is.

A különvonatra történő felszálláshoz szükséges majd bemutatni a boldoggá avatásra szóló regisztrációs jegyet (QR-kódot) nyomtatott vagy digitális formában.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a regisztracio@boldoggaavatas.hu e-mail-címre várják.

A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére és vissza is ingyenes buszos körjárat közlekedik majd.

Továbbra is szeretettel hívnak és várnak mindenkit Veszprémbe. Legyünk együtt ezen a történelmi napon!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír