Zarándokvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Hazai – 2025. augusztus 27., szerda | 11:20
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának ünnepén, szeptember 6-án Magdolna-zarándokvonat közlekedik Budapest és Veszprém között. A különvonat ingyenesen igénybe vehető, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A magyar kormány és a MÁV Zrt. támogatásával különvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási ünnepére Budapestről, a Déli pályaudvarról Veszprémbe szeptember 6-án.

A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online formában, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni a boldoggaavatas.hu oldalon, a „Magdolna-különvonat” kérdésre igennel válaszolva.

Tervezett menetrend Budapest–Veszprém viszonylatban:

Budapest, Déli pályaudvarról indul: 6.40
Budapest-Kelenföld: 6.47
Székesfehérvár: 7.27
Veszprémbe érkezik: 8.06

Tervezett menetrend Veszprém–Budapest viszonylatban:

Veszprémből indul: 17.44
Székesfehérvár: 18.25
Budapest-Kelenföld: 19.15
Budapest, Déli pályaudvarra érkezik: 19.44

Az indulás pontos időpontja minimálisan változhat, ezért a tervezett indulási időpont előtt 25–30 perccel meg kell érkezni az állomásra, figyelembe véve a felszállás időigényét is.

A különvonatra történő felszálláshoz szükséges majd bemutatni a boldoggá avatásra szóló regisztrációs jegyet (QR-kódot) nyomtatott vagy digitális formában.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a regisztracio@boldoggaavatas.hu e-mail-címre várják.

A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére és vissza is ingyenes buszos körjárat közlekedik majd.

Továbbra is szeretettel hívnak és várnak mindenkit Veszprémbe. Legyünk együtt ezen a történelmi napon!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

