Zelinszkij tábori káplán Kijevből: A várost körbevették, egész Ukrajna megszállás alatt van

A kijeviek óvóhelyeken, a metróállomásokon töltötték az éjszakát. Az egész városban folyamatosan szólnak a szirénák. Támadnak az orosz erők szárazföldön és a levegőből. Az ukrán haderő ellenáll, de attól félnek, hogy „belülről támadnak majd”, az egyik pillanatról a másikra, az ország belsejében elhelyezett erőkkel. Zelinszkij atya, az ukrán görögkatolikus egyház tábori káplánja elmondta: „Lent vagyok a kijevi metróban, amelyet a szovjet időkben építettek olyan biztonságosra, hogy bombázás esetén menedéket adjon.”

„Reggel 7.30-kor Kijevben újra légiriadó volt. Ma éjjel itt a központi metróállomáson nagyon sok család táborozott. A gyerekek sírtak. Elhozták a háziállatokat is, takarókat, útitáskákat. Az emberek a földön aludtak. Egyszerű emberek. Nagy csönd van. Mindenki feszülten figyeli a híreket, hogy kiderüljön, merre vannak az oroszok, meddig jutottak el. Gyorsan követik egymást a hírek. Minden nagyon gyorsan történik” – ismertette a helyzetet.

„A főváros kiürült, sokan a falvakba menekültek, de az emberek nagy része az ország nyugati része, például Lviv felé indult. De nincs menekülési útvonal. Tudjuk, hogy ma éjjel, de még most is, Lvivben is folyamatosan szólnak a szirénák. Az orosz támadásnak éppen ez a célja, hogy mindenütt lecsapjon.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az orosz invázió kezdete óta 137 ukrán katona halt meg, 316-an sebesültek meg. Ez a szám azonban sajnos növekedni fog. „Azt mindenesetre el kell mondani, hogy az ukrán haderő ellenállt. Sikerült megállítaniuk hét repülőt és hat helikoptert. De a várost körbevették. És nem csak Kijevet, az egész ország megszállás alatt van. Vannak olyan katonai csoportosulások, amelyeket korábban nem láttunk. És olyan is van, hogy orosz katonai csoportok civilben érkeznek ukrán területre, és belülről fognak támadni. Az egyik pillanatról a másikra megtörténhet.”

A helyi média egy orosz repülő darabjait említi, valószínűleg egy drónról van szó, és beszámolnak arról is, hogy két lakóházat rakétatámadás ért. „Ez világosan bizonyítja, amit az elnökünk is mond: nem igaz, hogy a bombázások célpontjai kizárólag a katonai létesítmények. Sajnos ezzel ellentétben vannak civil áldozatok is.”

„Az egész ország élete füstbe megy. Az emberek főleg a megtakarításaikért aggódnak. Tegnap kiürítették a bankokat. Kivették a pénzüket, még ha a kormány és a központi bank azonnal korlátozta is a kivehető összeget, ahogyan ezekben az esetekben történni szokott. Az emberek félnek, mert a háborúval egy élet megtakarítása veszhet el.”

Az ukránok nemcsak az orosz katonai erők mozgását követik figyelemmel, hanem azt is, ami a nemzetközi diplomáciai színtereken történik. Az Európai Unió 27 tagállama újabb szankciókról döntött, melyek az energia-, a közlekedési és a pénzügyi szektort érintik. A válaszlépések között azonban nem szerepel, hogy kizárnák Oroszországot a nemzetközi SWIFT fizetési rendszerből, ami sokak szerint a legsúlyosabb gazdasági retorzió lenne, és talán éppen ezért a még rosszabb esetre tartják fenn az alkalmazását. Ha Oroszországot kizárnák, az erőteljesen sújtaná a külkereskedelmet. Az ukránok bírálják a döntés elmaradását, Zelinszkij atya így ad hangot a tiltakozásuknak: „Globális szinten sokat lehet beszélni az értékekről, de sajnos az érdekek győznek az emberéletek kárára.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Agensir.it

Fotó: Avvenire

Magyar Kurír