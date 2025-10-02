Zöld Föld – Megjelent A Szív októberi száma

Kultúra – 2025. október 2., csütörtök | 16:44
Tíz éve jelent meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája; nyolcszáz éve született Assisi Szent Ferenc Naphimnusza. Miért sokkal több „közös otthonunk megóvása”, mint egyfajta keresztény köntösbe öltöztetett környezetvédelem? A Zöld Föld áll a jezsuita magazin októberi számának középpontjában.

„Ha valóban komolyan vesszük a pápai üzenetet, akkor a teremtésvédelem nem kötelező tantárgy, »kipipálandó« program lesz, hanem életforma, amely meghatározza a politikát, a gazdaságot és a kultúrát is. Isten terve szerinti világot biztosít” – foglalja össze az átfogó ökológiaként is emlegetett eljárásmódot Tornya Erika RSCJ főszerkesztő A Szív jezsuita magazin legfrissebb, 2025. októberi számának ajánlójában.

A magazinból képet kaphatunk arról, hogyan valósul meg az ökolelkiség a jezsuiták háza táján; miként jelenik meg a teremtésvédelem a hazai oktatásban; és arról is, hogyan nevelhetjük arra gyermekeinket, hogy harmonikus kapcsolatot ápoljanak a természettel.

Címlapon: Mátray László színművész – testről, lélekről, földről, zöldről

A további tartalomból:
– Mit tanulhat egy szerzetes a négylábúaktól? – Baán Izsák OSB írása
– Fénylő középkor: Assisi Szent Ferenc Naphimnusza és világképe
– Kortárs filmek az ökológiai válság témakörében
– Állati szenvedéllyel – Vendégségben Halász Árpád állatkoordinátornál
– Beszámoló az oszakai világkiállításról és a magyar pavilonról

Keresse A Szív jezsuita magazin 2025. októberi számát a szokott árusítóhelyeken, vagy rendelje meg közvetlenül a Jezsuita Kiadótól, akár PDF formátumban!

Forrás és fotó: Jezsuita Kiadó

Címlapfotó: Volker Vornehm

Magyar Kurír

