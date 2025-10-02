Zöld Föld – Megjelent A Szív októberi száma

„Ha valóban komolyan vesszük a pápai üzenetet, akkor a teremtésvédelem nem kötelező tantárgy, »kipipálandó« program lesz, hanem életforma, amely meghatározza a politikát, a gazdaságot és a kultúrát is. Isten terve szerinti világot biztosít” – foglalja össze az átfogó ökológiaként is emlegetett eljárásmódot Tornya Erika RSCJ főszerkesztő A Szív jezsuita magazin legfrissebb, 2025. októberi számának ajánlójában.

A magazinból képet kaphatunk arról, hogyan valósul meg az ökolelkiség a jezsuiták háza táján; miként jelenik meg a teremtésvédelem a hazai oktatásban; és arról is, hogyan nevelhetjük arra gyermekeinket, hogy harmonikus kapcsolatot ápoljanak a természettel.

Címlapon: Mátray László színművész – testről, lélekről, földről, zöldről

A további tartalomból:

– Mit tanulhat egy szerzetes a négylábúaktól? – Baán Izsák OSB írása

– Fénylő középkor: Assisi Szent Ferenc Naphimnusza és világképe

– Kortárs filmek az ökológiai válság témakörében

– Állati szenvedéllyel – Vendégségben Halász Árpád állatkoordinátornál

– Beszámoló az oszakai világkiállításról és a magyar pavilonról

