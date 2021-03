„Nincs két pápa” – Interjú készült XVI. Benedekkel

Massimo Franco a cikkben leírja, hogy Joseph Ratzinger gyenge hangon beszél, nehezére esik minden egyes szó. Személyi titkára, Gänswein érsek kisegíti, elismétli a szavakat, ő pedig helyeslően bólint. A Mater Ecclesiae-kolostorban fogadta az újságírókat, ahol 2013 óta visszavonulva él. A házban rajta és Georg Gänswein érseken kívül a Comunione e Liberazione mozgalom négy tagja, négy megszentelt életet élő nő lakik, akik az emeritus pápáról gondoskodnak.

Luciano Fontana, a Corriere della Sera igazgatója a lap két karikatúráját ajándékozta az emeritus pápának, Emilio Giannelli készítette őket, akinek a munkáit Ratzinger pápa nagyon szereti, és aki ezt a kettőt kifejezetten neki készítette. „Giannelli szellemes ember” – fogadta az ajándékot mosolyogva.

Ritka alkalom, hogy az emeritus pápa látogatókat fogad, és még ritkább, hogy beszél a lemondásáról. Február 28-án készítették vele az interjút, annak a napnak az évfordulóján, amelyen életbe lépett február 11-én kihirdetett lemondása. „Sokszor visszagondol arra a napra?” – kérdezte tőle a riporter.

Nehéz döntés volt. De teljes meggyőződéssel hoztam meg, és azt hiszem, jól tettem. Néhány kissé »fanatikus« barátom még mindig haragszik érte, nem akarták elfogadni a döntésemet.

Eszembe jut, miféle összeesküvés-elméletek születtek a döntésem után: volt, aki sz«erint a Vatileaks-botrány miatt történt, mások a meleglobbi összeesküvését emlegették vagy a lefebvriánus konzervatív teológus, Richard Williamson ügyét. Nem akarják elhinni, hogy átgondolt döntés volt. De a lelkiismeretem tiszta.”

A nyugalmazott pápa napjai a megszokott ritmusban telnek. Mindennap felolvasnak neki a kiválasztott újságokból, két olasz és két német lapból. A nővérekkel az étkezésnél beszélgetnek, politikáról is. Ebben a beszélgetésben is szóba került a politika, az emeritus pápa érdeklődött Mario Draghi miniszterelnökről: „Reméljük, sikerül megoldania a válságot – mondta. – Németországban is nagyra becsülik őt.” Érdeklődött Sergio Mattarella köztársasági elnök hogyléte felől és a Covid-19-járványról is. XVI. Benedek már megkapta az oltást, ahogyan a ház többi lakója is. Megemlítette Gualtiero Bassetti bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnökének esetét, aki komoly küzdelem után gyógyult meg: „Nemrég találkoztam vele, azt mondta, már jobban van. Úgy láttam, rendben van.”

Amikor Ferenc pápa közelgő iraki látogatásáról kérdezték, Benedek arckifejezése komollyá, aggódóvá vált:

Azt hiszem, ez nagyon fontos utazás. Sajnos egy nagyon nehéz pillanatban kerül rá sor, ami miatt veszélyes utazás is: biztonsági okokból és a Covid miatt is. És Irakban bizonytalan helyzet uralkodik. Imáimmal kísérem Ferenc pápát.”

Joe Biden amerikai elnök kapcsán Joseph Ratzinger megjegyezte: „Igaz, gyakorló katolikus. És személyesen az abortusz ellen van. De elnökként hajlik arra, hogy a Demokrata Párt vonalát folytassa… És azt még nem értjük teljesen, milyen pozíciót foglal el a gendert illetően.”

A Corriere della Sera újságírói negyvenöt percet töltöttek Benedek pápánál. Mosolyogva búcsúzott tőlük, ismét megköszönve a karikatúrákat.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Corriere della Sera

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír