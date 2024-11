A család szent valóság Isten tervében – A magyar szent család közbenjárását kérték Székesfehérváron

Immár tizenharmadik alkalommal tartották meg a magyar szent család napját Székesfehérváron, ami egyben a családok ünnepe. A főpásztor a szentmisében azt hangsúlyozta: az egyházellenesség következménye, hogy a társadalomban a keresztény hitet és az erkölcsöt meggyengítik. Egy hamis világképet erősítenek, amelyben elítélik azokat, akik a hagyományos családról, a férfi és a nő egymás iránti szerelméről beszélnek. Ezért nagyon fontos, hogy mi Isten kinyilatkoztatásához szabjuk az életünket, és megünnepeljük a magyar szent családot és a magyar családokat.

„Egy olyan világról álmodunk, amelyben szeretnénk megtapasztalni a teremtő Isten békéjét és az általa kapott boldogságot. A mai világ azonban azt sugallja, ilyen nincs, ezt csak az Egyház hirdeti. Az Egyház pedig hiteltelen, mert az eddigi családmodell már idejétmúlt, kétséges, hogy egyáltalán szükséges-e a gyermekáldás, hiszen a legfontosabb kérdés a világ túlnépesedése. Nincs szükség nemzeti karakterekre sem, mert a világ ideológiai iránya nem enged egyéni utakat. Az a többlet nem kell, amivel Isten akarja gazdagítani az életet, amiben felismerhetem kincseimet, a lelkem gazdagságát, a hagyományaim szépségét, amit szívesen megosztanék másokkal” – fogalmazott a püspök.

Rámutatott: mi, magyarok büszkék lehetünk magyarságunkra, nemzetünk történelmére, arra, hogy egykor mi védtük meg Európa kereszténységét. Felhívta a figyelmet azokra a művészeti és tudományos teljesítményekre, amelyekben bővelkedik hazánk múltja és jelene. „Büszkélkedhetünk példaképeinkkel, emberségükkel és helytállásukkal a súlyos kihívások idején is. És büszkék lehetünk természetesen magyar szentjeinkre, az Árpád-házi szentekre, vagy a későbbiekre, mint Batthyány-Strattmann László vagy IV. Károly király. Ebben az egyházmegyében pedig

büszkék akarunk lenni az magyar szent családra: Szent Istvánra, Boldog Gizellára és Szent Imrére, akik nemcsak példát adnak nekünk, hanem imádságaikkal közben is járnak értünk.”

A főpásztor arról is beszélt, mennyire fontos, hogy a valódi keresztény értékek szerint tudjunk gondolkodni, és egyházias módon tekintsünk a világra. Mert így tudjuk mérlegre tenni azt, amit a közgondolkodás elénk hoz, amit „egyetlen igaz útként” mutat be. „Az Egyház az, aki egyre jobban megismeri és egyre világosabban beszél a kinyilatkoztatás titkáról. Így tud hitelesen szólni a társadalom és azon belül is a családok életéről. Olyan tanítást ad, amire építeni lehet az Isten akaratából teremtett emberi életet.”

Amióta a bűn elhomályosította az értelmet és akaratot, az ember folyton keresi, hogyan is kell élnie, férfiként és nőként hol a helye a világban. A Szentírás alapján az Egyház azt tanítja: a férfi elhagyja apját és anyját, feleségét szereti, és a kettő egy testté lesz.

A család tehát egy Isten terve szerinti szent valóság.

Az emberi természet igazi megvalósulása, amelyben az apa férfi, az anya pedig nő; és szerelmük gyümölcse a gyermek, amelyet Isten áldásaként fogadnak el.

„Ez valósult meg a magyar szent család történetében is. Szent Istvánban a férfias karaktert, a megfontolt, az országát a helyes irányba vezető államfőt tisztelhetjük. Gizellában pedig a férjét lelkiekben támogató, családját szerető, a szegényekre gondot viselő asszonyt. Fiuk, Szent Imre jelleme így forrott ki szülei hatására és tanítója, Szent Gellért útmutatásai szerint. Kiteljesedett a kötelességteljesítésben, és kész volt vállalni küldetését, hogy a nép vezetője legyen.”

A főpásztor végül arról szólt: ma, amikor elmosódnak a férfi és női karakterek, a családtagok szerepe a családban, akkor nagyon fontos rátekinteni a magyar szent család életére, hogy megtaláljuk benne azt az igazságot, amelyet az Egyház hirdet.

Hogy az igazi család boldog, és meg tud újulni, képes a megbocsátásra, és képes mindent újrakezdeni. Az igazi családban a gyermek védelmet élvez, békességben és szeretetben növekedik fel, és felkészül a felnőtt keresztény életre.

Megbecsüli és értékeli keresztény gyökereit, ami segíti jobbá tenni az egész világot.

„Isten, aki egy csodálatosan szép álom megvalósítására hívott minket, adjon erőt a mindennapi életben, hogy az ő akarata szerint éljünk.

A Szent Család példája nyomán váljon minden család ma is szent családdá”

– hangzott el a püspöki szentbeszéd végén.

A szentmise végén Spányi Antal püspök a magyar szent család ereklyéi előtt imádkozott a családokért, oltalmat kért rájuk a mindennapok nehézségeiben, és kérte a Lélek erejét, hogy boldog keresztény családok lehessenek Isten ajándékozó szeretetéből.

A záróáldás után a megyéspüspök személyes, lelki ajándékot adott át az egyházközségekből delegált családoknak, és arra kérte őket, hogy vigyék el a magyar szent család ereklyéinek jelenlétében kapott áldás kegyelmét közösségeikbe.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír