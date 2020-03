A gyerekekről sem feledkeznek meg – Jezsuita szentmise-közvetítés vasárnaponként a családoknak

Március 22-től, reggel 9 órakor a családoknak, kifejezetten a gyerekeknek szóló szentmisét közvetítenek a jezsuiták barátai Facebook-oldalon és a Fényi Gyula Jezsiuta Gimnázium YouTube-csatornán. Utóbbit könnyű okostelevízióra is kivetíteni, hogy az egész család láthassa. Elek László SJ atyától telefonon kértünk felvilágosítást e rendkívüli helyzetben megvalósuló kezdeményezésükről.

Elek László jezsuita szerzetestől megtudtam, hogy a kifejezetten gyerekeknek, családoknak szóló szentmisét, de a jelenlévő hívek nélkül mondott szentmisét Horváth Ferenc SJ mutatja be már a mostani vasárnapon is. Akik az ő szentmiséjére jártak korábban is megszokhatták, hogy az atya az érdeklődő családoknak előzetesen kiküld pár gondolatot, kérdést, melyekre a gyerekek egy-egy gondolatot írhattak, esetleg egy rajzot készíthettek, azokat a szentmisére elvihették.

Ezeket a gondolatokat, kérdéseket most Horváth atya el fogja küldeni mindenkinek, aki ezt kéri és a válaszokat, rajzokat a gyerekmise@jezsu.hu címre vissza lehet küldeni, melyeknek egy része a szentmisén is elhangzik majd, illetve a legjobb rajzok bemutatásra kerülnek. Elek László atya azt is elmondta, hogy szeretnék, ha nem csupán a szentbeszédben szólítanák meg a gyerekeket, hanem igyekeznek fiatalos lendületet adni az egész szentmise-közvetítésnek.

A heti témákra és kérdésekre szóló levélre IDE KATTINTVA lehet feliratkozni.

*

A nagyböjt 4. vasárnapi kérdéseket alább közreadjuk

Családos mise kérdések és rajz

Kedves szülők és gyerekek!

A családos illetve „gyerekmiséken” bevett szokás kérdezni a gyerekeket az evangéliumról, és az érintett témákról.

Azért, hogy ezt a jellegét továbbra is megőrizhessük, online kérdésekkel fordulunk hozzátok a segítségeteket kérve.

Felteszünk néhány kérdést, amiket kérünk, beszéljetek át otthon.

Fontosnak tartjuk, hogy minél inkább tapasztalatból szóljanak a válaszok, kifejezetten örülünk a „gyerekszáj” őszinteségének! Ezért kérjük is, hogy a válaszokat ne igazítsátok a hittankönyvekhez, vagy valamilyen ideálhoz. Jézus Krisztus a mi valóságunkat vette fel, és abban élt, ezért ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy őszintén válaszoljunk.

A válaszok egy része, beérkezett mennyiségtől függően akár az összes, egy gondolatmenettel el fog hangzani egyszer live stream-ben. Amennyiben hozzájárultok, a gyereketek keresztnevét és életkorát szintén beolvassuk (pl. Zsófi 5 éves).

A rajzolásra ugyanezen megfontolások érvényesek. Egy címet adunk meg, ami alapján egy rajz készülhet családonként (amit lefényképezve el lehet küldeni).

Egyszerre lehet válaszokat és rajzot is küldeni.

Alapvetően 3–18 éves kor között várjuk a válaszokat.

Áldott együttlétet, készületet!

Nagyböjt 4. vasárnapja. Evangélium Jn 9, 1–41 (röv. 9, 1.6–9.13–17.34–38)

A szerkesztőségünk is szeretne olvasóinknak, barátainknak a járvány idején segíteni, ezért az Adoremus liturgikus kiadványunkat ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tettük az Új Ember honlapján. Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag otthonában még könnyebben tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe.

Az evangéliumot érdemes felolvasni, akár a rövid változatot, és utána nekimenni a kérdéseknek.

Mi a vasárnap lényege? Mitől más ez a nap? Mit csinálunk vasárnap? Mit ünneplünk?

Alternatíva:

Ha még nem játszottatok szembekötősdit, itt az ideje!

Egyikünk szemét bekötjük kendővel (ne tudjon kukucskálni se), kis körbe állunk és csendben mozgunk, hogy a bekötött szemű el ne kapjon. Amikor valakit elkap, akkor az, akit elkapott leveszi a kendőt a szeméről. Lehet cserélni.

Utána meg le lehet ülni, megbeszélni a tapasztalatokat. Ilyen vagy ehhez hasonló kérdésekkel. (Ezekről is lehet rövid válaszokat küldeni).

– Milyen volt nem-látni?

– Ki vette le a kendőt rólad? Hagytad, hogy más csinálja, vagy te vetted le magadról?

– Milyen lehet, ha valaki nem lát? Hiába veszik le a kendőt a szeméről?

Rajz: „A mi vasárnapunk” címmel várjuk a rajzokat.

Köszönjük a munkákat!

Fotó: Zuggó Zsolt

Bókay László/Magyar Kurír