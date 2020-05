A Háló mozgalom felhívása a nemzeti összetartozás napjára

A Háló mozgalom arra hív, szólítsuk meg élő szóval néhány barátunkat, ismerősünket, akiktől jelenleg határ vagy határok választanak el. Telefonáljunk! Hálózzuk be élő telefonvonalakkal, azaz személyes odafigyeléssel, megszólításokkal a Kárpát-medencét – ezzel is megerősítve megtartó, személyes kapcsolatainkat. Fejezzük így is ki összetartozásunkat és érzékeltessük barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy a személyük fontos.

A határokon átívelő személyes kapcsolatokat építő Háló mozgalom (Találkozás, Kapcsolat, Közösség) immár harmadik éve erre buzdít mindenkit ezen a napon. A trianoni döntés a magyarság egyik jelenleg is élő, fájó sebe. Sokan hárítással, haraggal vagy belenyugvással „kezelik” a kérdést. A mozgalom más utat választott: a szeretet és építkezés hangját szeretnék hallatni. Az ok egyszerű: a hárítás, a harag megbetegítenek, de ha teszünk valamit, ha figyelünk egymásra, és a szeretetre alapozva építkezünk, az gyógyít. Két ember kapcsolata érték, erősíti mindkettőjüket. Amennyiben ezt az értéket megosztják másokkal is, az már az egész közösséget erősíti.

Ezekkel a telefonhívásokkal most mindannyian a magyarság egységét építhetjük. A módszer egyszerű, bárki megteheti, és a modern kor internetes eszközeit használva gyakorlatilag anyagi áldozatot sem követel. Tegyük ezen a napon azt, amit a hétköznapokban talán ritkábban: kizárólag az összetartozás érzéséért hívjuk fel egymást! Szerezzünk meglepetést, örömöt, gyógyítsunk sebeket!

A Háló mozgalom örömmel fogadja a trianon@halo.hu e-mail-címre vagy a Facebook-eseményre megküldött visszajelzéseket.

