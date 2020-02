A hit hegyeket mozgatott! – Több mint 2020 önkéntes szereplő jelentkezett a Passió 2020-ra

A szervezők örömmel adják a nyilvánosság tudtára, hogy az április 4-én 15 és 19 órai kezdettel a Papp László Budapest Sportaréna küzdőterén előadásra kerülő Passió 2020-ra – Európa legnagyobb passiójátékára az önkéntes szereplők toborzása az eredeti ütemterv szerint hamvazószerdára sikerrel zárult: több mint 2020 önkéntes jelentkezett.

Megható és felemelő látni, hogy a hit valóban hegyeket képes megmozgatni, és hogy már több mint kétezren vállalták a próbafolyamaton és a két előadáson való részvétellel járó önkéntes szereplést. Ez a lelkesedés nemcsak az Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek fővédnökségével megrendezésre kerülő őszi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő rendezvény sikerét jelenti, de az önkéntesség örömünnepe is egyszerre!

A produkcióban való részvétel hidat képez a különböző korú és hivatású emberek között. Önkéntes szereplőink között ugyanis minden generáció képviselteti magát: a középiskolás és egyetemista fiatalok mellett van olyan vállalkozó kedvű idős úr is, aki a nyolcvannegyedik évében jár, de a munka melletti szereplést vállaló középgeneráció tagjai is nagy számban lesznek jelen.

A Passió 2020 szereplői számára nem ismeretlen az önkéntes tevékenység, hiszen a jelentkezők közel harmada szerepet vállal valamilyen egyházi vagy civil szervezet működésében. Vannak köztük cserkészek, nagycsaládos szervezetek tagjai, kulturális egyesületekben, kórusokban, dalárdákban vagy épp irodalmi társaságokban tevékenykedő személyek is. S habár az eseményre a fővárosban kerül sor, jó látni, hogy az ország minden megyéjéből, sőt a határon túlról is jelentkeztek önkéntesek, akik között vannak tanárok, jogászok, optikusok, fodrászok, művészettörténészek, óvónők, gyógypedagógusok, kézművesek, szakácsok és informatikusok is. Ami azonban ezt a sokszínű csoportot összeköti, az a közös cél melletti elkötelezettség, a Jézus szenvedéstörténetének megelevenítésében való szerepvállalás vonzása.

Bizonyosak vagyunk abban is, hogy azok a nézők, akik a lelátókról követik majd a történelem legnagyobb drámájának, Jézus kereszthalálának egy mai huszonéves fiatal nézőpontján át láttatott, korhű jelmezekben előadott eseményeit, olyan lélekemelő élmény részesei lesznek, amely akár egész életükön át elkíséri majd őket.

A passiójátékon való részvételre és annak megtekintésre olyan kiválóságok invitálják a közönséget, mint Böjte Csaba testvér, Kubik Anna és Simorjay Emese színművésznők, Miklósa Erika operaénekes, Varga Miklós rockzenész, Szikora Róbert, György-Rózsa Sándor színművész, Baricz Gergő és Palcsó Tamás énekesek.

