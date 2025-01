A jubileumi szentév megnyitása a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében

Ferenc pápa karácsony szentestéjén nyitotta meg a vatikáni Szent Péter-bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szentév. A Szentatya szándéka szerint minden megyéspüspök a saját székesegyházában egyházmegyéje számára ünnepélyesen meghirdette a szentévet.

A 2025-ös szentév hivatalos mottója „Peregrinantes in spem”, vagyis „A remény zarándokai”. Ezzel Ferenc pápa arra hív minket, hogy Krisztusban bízva, egymást támogatva tekintsünk előre, egyéni és közösségi szinten is éljük meg a megtérés, a kiengesztelődés és a szeretet gyakorlásának idejét. „A jubileum arra emlékeztet minket, hogy Krisztus az ajtó, és általa léphetünk be a szeretet és az irgalmasság teljességébe.”

Az egyházmegyei szintű megnyitó szentmise szertartásrendjét az Evangelizáció Dikasztériuma állította össze, amely szerint a jubileumi év ünnepélyes megnyitása az egyházmegye püspöke által bemutatott szentmise keretében történik az egyházmegye központi templomában, a székesegyházban. A szentmisét megelőzően egy különleges esemény, egyházmegyei zarándoklat vezeti be az ünneplést, kifejezve a közösségi összetartozást és a Krisztus keresztjéhez való hűséget.

Így történt a munkácsi székesegyházban is, ahol a megyéspüspök külön szentmisét mutatott be a magyar és az ukrán ajkú hívek számára. A szertartás a kápolna melletti templomkertben kezdődött, majd az ünnepélyes zarándoklat körmenet után bevonult a templomba.

A kápolna előtti téren, a bevezető szertartás könyörgései és megnyitó szavai kifejezték azt a vágyat, hogy a szentév legyen a kegyelem és az irgalom gazdag megtapasztalása, melyben Krisztus a mi békénk és reménységünk.

Az ünnepélyes bevonulás után a püspök megszentelte a vizet, és meghintette vele a híveket, amit a szentmise igeliturgiája követett.

Lucsok Miklós püspök a homíliában négy olyan szempontra hívta fel a figyelmet, melyeket a jubileumi év magában hordoz: megújulni és megerősödni a hitben és a reményben; megszabadulni bűneink rabságából; megbocsátani; szolgálni egymást és hirdetni a Jó hírt.

A prédikációt a keresztségi fogadalom megújítása követte, majd a házaspárok megújították házassági fogadalmukat.

Az ünnepi szentmise végén Miklós püspök pápai áldást adott minden jelenlévőnek, amely magában foglalta a teljes búcsú lehetőségét.

A Munkácsi Egyházmegyében a szentévre két templom lett kijelölve, ahová a hívek elzarándokolhatnak és részesülhetnek a szentév kegyelmeiben: a munkácsi Szent Márton-székesegyház és a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

