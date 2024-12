A remény szentévének megnyitása egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

A Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egri érsek a szentévet az Egri Főegyházmegyében. Göncről érkezett az a monumentális zarándokkereszt, melynek bevonulásával, megáldásával vette kezdetét az ünnepi szentmise.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott, Ferenc pápa az éjféli misén a Szent Péter bazilikában a szent kapu megnyitásakor az Úrral való találkozás örömének felfedezésére és megújulásra buzdított. Az egri székesegyházban felállított zarándokkereszt új életre inspirál, tudatosítva, jó nekünk Jézus vonzásában élni. Ternyák érsek azt is elmondta, azért lett a gönci zarándokkereszt a szentév szimbóluma, mert az Egri Főegyházmegye peremvidékéről érkezett, s Ferenc pápa gyakran beszél a perifériák jelentőségéről. Ez egy igazi zarándokkereszt, amelyet a hívek minden évben elvisznek Monokra, a Fájdalmas Szűzanyához, hogy búcsút nyerjenek. Hozzátette:

a krisztusi remény több, mint puszta optimizmus, mert – Ferenc pápa megfogalmazása szerint – az örök élet hite az alapja.

Egész évben itt áll majd a bazilikában ez a kereszt, mutatva, hogy Krisztus keresztjében van minden bizodalmunk, életünk és feltámadásunk, ez nekünk a remény biztos jele – hangsúlyozta a főpásztor.

A különleges ünnep alkalmából a Szentatya rendelkezése szerint két szín alatt történt az áldoztatás.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Szent István Televízió

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

December 29-én Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmise keretében megnyitotta a szentévet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára Budapesten, a Szent István-bazilikában.

A szentév esztergom-budapesti főegyházmegyei megnyitója ünnepi szentmisével kezdődött a Szent Jobb-oltárnál. A misén mások mellett Mohos Gábor és Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök és Mons. José Antonio Rodriguez Garcia, az Apostoli Nunciatúra képviselője, illetve az esztergomi Érseki Papnevő Intézet előljárói koncelebráltak.

Miután a bíboros megnyitotta a „reménnyel és kegyelemmel teli” szentévet, evangéliumot olvastak fel Szent János könyvéből (Jn 14,1–7), majd Ferenc pápa szentévet meghirdető, Spes non confundit (A remény nem csal meg) kezdetű bullájának 7. fejezetéből olvastak fel olasz és magyar nyelven. A felolvasás után Erdő Péter bíboros, a koncelebrálók és az asszisztencia a bazilika főoltárához vonult, ahol a magyar és a környező országokban élt vértanúk ereklyéivel ékes missziós kereszt előtt imádkoztak.

„A következő év legyen keresztény reményünk éve. Jelmondatunkat pedig Ferenc pápa így fogalmazta meg: „A remény zarándokai”.

Erre a reményre most különösen is szükségünk van, „mert az emberiség újabb megpróbáltatásokkal néz szembe, mivel sok nép a brutalitás és az erőszak áldozatává válik” (Spes non confundit 8.)

Ha a világ helyzetére tekintünk, a háborúkra, a hazugság és a gyűlölet terjedésére, a félelemre, hogy tönkre tesszük magunk körül a világot, és fizikailag vagy erkölcsileg nem vagyunk képesek a pusztító folyamatokat megállítani, hogy a fiatal nemzedékek a föld számos országában úgy látják, nincs előttük távlat, akkor átérezzük keresztény küldetésünket: a remény jeleinek kell lennünk az egész emberiség számára” – hangzott el a szentmise homíliájában.

A szertartásról ITT olvashatják tudósításunkat, Erdő Péter bíboros homíliáját teljes terjedelmében.

Fotó: Merényi Zita

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Hajdúdorogon december 28-án Kocsis Fülöp érsek-metropolita nyitotta meg a szentévet a görögkatolikus székesegyházban.

A vecsernye szertartása során körmenetben vitték a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából azt a Szentháromság-ikont, amelyet minden hétvégén gyalogos zarándoklattal visznek majd át az adott egyházközség tagjai egy szomszédos parókiára. Az első állomás január 4-én Hajdúnánás lesz.

Ahhoz, hogy a remény zarándokai lehessünk, tudnunk kell, hogy merre induljunk, s honnan lesz erőnk ezt az utat végig járni, hogy fogjuk tudni a reményt továbbadni, hogyan válunk majd a remény hírvivőivé – mutatott rá Kocsis Fülöp, majd hozzátette: hogy fölismerjük az élő reményt, sokat segít, ha megvizsgáljuk a reménytelenségeinket. Ott mutatkozik meg, hogy van-e bennünk remény, amikor a földi muníció már elfogyott, amikor emberileg teljes kilátástalanság vesz körbe minket. Reményünk alapja az, hogy meg vagyunk váltva, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hogy a saját gonoszságaink, hitványságaink nem tudnak minket elszakítani Istentől – hangsúlyozta. Föl kell fedeznünk Isten szeretetét az életünkben. Ez mindennek az alapja. Isten szeretete ugyanis bennünk van. Csak föl kell fedeznünk. A remény forrása bennünk van, csak meg kell találnunk.

El kell vinnünk minél több helyre a reménynek ezt a lángját..., el kell vinnünk családjainkba, közösségeinkbe, reménytelennek tűnő élettereinkbe.

Ránk várnak az emberek, hogy vigyük a reményt, vigyük a remény lángját, vigyük Isten szeretetének tüzét

– mondta a metropolita. A főegyházmegye papsága a szertartás végén átvehette tőle azt a gyertyát, amelyet 2025-ben minden szombati vecsernyén meg fognak gyújtani.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban bemutatott ünnepi szentmise keretében nyitotta meg a jubileumi évet.

„Van, szeret! Van, remélj! Reményünk alapja, forrása, kiteljesedése Isten, aki a szeretet. Kontinentális erők próbálják megdönteni a keresztények szívében is az Isten szeretetébe vetett hitet. Tragédiák, konfliktusok, járványok, krízisek, összeomlások. Krízis a társadalomban, az Egyházban, botrányok. Van remény?” – kezdte prédikációját a megyéspüspök.

„Ígért-e olyan Egyházat, amely ütőképes, tiszta, hiteles, amelyikkel ki lehet állni a világ elé, s amelyik mentes a botrányoktól? Az evangéliumok tanulsága szerint nem. Ő a betegekhez jött, mert a betegeknek van szüksége az orvosra. Bűnösöket választott ki, hívott meg követőinek, s nem engedte meg, hogy gyomláljunk…

Az igazi remény, amit Jézus hozott, az a mennyország. Az, hogy bejutunk az Atya dicsőségébe. Erre hívott meg és választott ki bennünket… Addig Isten országának az örömhírét kell itt és most megélnünk és gyakorolnunk. Az igazságot az igazságtalanságot szenvedők felé, a békességet a békétlenségben szenvedők és az örömöt a szomorúságban szenvedő testvéreink felé. Itt és most gyakorolnunk kell Isten országát, ami a mennyország kezdete…

Tudom, hogy ami most zajlik az Egyházban, az igazából szellemi harc, melyet csak szellemi fegyverekkel lehet megvívni. Ezek közé tartozik az ima és böjt, amire meghívtam az embereket, kivétel nélkül mindenkit, minden Egyházhoz tartozó keresztény testvéremet, mert az egyházunknak meg kell tisztulnia, újulnia… Az a reményem, hogy még sokan fogják meghallani ezt a hívást és sokan csatlakoznak ehhez az üzenethez, hogy megtörténhessen mindaz, amiben reménykedünk az Egyházunkon belül. Az, hogy megszülessen az egység és győzzön a szeretet. Mert van remény, és mert van, és szeret bennünket az Isten – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

A szentmise a himnuszok eléneklésével ért véget, a zenei szolgálatot a CapPuccini kórus és kántorokból alakult schola végezte.

A teljes írás ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

*

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke Miskolcon, a Búza-téren magasodó székesegyházban december 29-én tartott Szent Liturgián nyitotta meg a szentévet.

A liturgián mondott homíliában a püspök elomondta: „Ferenc pápa a szentév gyümölcseként a remény ajándékáért fohászkodik világunk számára, amelyet felkavarnak a fegyverek, a halál, a pusztítás, a felebaráti szeretet elhanyagolása, az éhezés, az ökológiai válság, az alacsony születésszám.

A remény balzsamát akarja a Szentatya az emberiség sebeire kenni, melyet az erőszak kegyetlensége sújt, vagy a rohamosan növekvő szegénység lehetetlenít el.”

Szintén pápai szándék, hogy templomok közötti zarándoklat vezesse be a szentév helyi szintű megnyitását. Miskolcon a két, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom, a római katolikus minorita templom és a görögkatolikus székesegyház között zarándokoltak a hívek e hideg vasárnap délelőttjén. A zarándokok azt a keresztet vitték magukkal, amelyet 1938-ban is használtak, a Budapesten megrendezett 34. Eucharisztikus Kongresszust előkészítő misszió idején. Keleti hagyománynak megfelelően a körmeneten az evangéliumos könyvet is körbehordozták, valamint ez alkalommal a 65. éve itt őrzött Szent Kereszt ereklyét is magukkal vitték.

„Jézus fontos üzenete felénk az, hogy a hű tanítvány nem e világ kényelméhez, eszméihez igazodik, hanem Isten hívására felel, hogy mindenekelőtt Istennek éljen. Minden Krisztus-hívő meghívást kap a Krisztus és evangéliuma, illetve a szent pásztorok iránti engedelmességre. Itt az idő arra, hogy végigolvassuk a kétezer éve elmondott krisztusi örömhírt, s ahhoz igazodjunk életünk legapróbb részleteiben is” – hangozott el a liturgián.

A teljes írás ITT olvasható.

Fotó: Miskolci Egyházmegye

*

Székesfehérvári Egyházmegye

„A remény zarándokai” mottóval Spányi Antal püspök a székesfehérvári egyházmegyében is ünnepélyesen megnyitotta a jubileumi szentévet, a Szent Család vasárnapján a Szent Imre-templomban.

Az egyházmegyei szentév megnyitása előtt közösen dicsőítették a Szentháromságot. Elhangzottak az evangélium szavai is: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!”, majd Ferenc pápa gondolatait idézték a jubileumi szentévet meghirdető bullából.

Az ünnepi liturgia után a Szent István király székesegyházba vezető körmenettel, jelképes zarándoklattal fejezték ki a hívek, hogy valóban a remény zarándokai szeretnének lenni. Spányi Antal püspök beszédében a szentév legfőbb jelképéről, a keresztről beszélt. „A kereszt által bízunk és remélünk, mert a kereszt által váltott meg bennünket Krisztus, teljesedett be megváltásunk, semmisítette meg bűneink adósságlevelét saját testében.” – kezdte gondolatait főpásztor majd bemutatta székesfehérvári egyházmegye szentévi keresztjét, amely az üldözött keresztények hűségének jelképe. Ez

a relikvia Irakból került Székesfehérvárra, abból a káld templomból, amelyet felrobbantottak és összedőlt falai között találtak meg.

A főpásztor azt is hangsúlyozta: ez a szentév „arra hív, hogy Istennel együtt járjuk utunkat. Bizalommal, hittel, reménnyel és szeretettel egyre inkább Isten akarata szerint éljünk és minél több ember felé hirdessük a remény és a kiteljesedés útját” – zárta gondolatait Spányi Antal püspök.

A teljes írás ITT olvasható.

Fotó: Berta Gábor

*

Váci Egyházmegye

A Barátok templomában gyülekeztek a hívek december 29-én, vasárnap reggel a szentmise első állomásához, amely során a dicsőítő imádságot követően Marton Zsolt püspök megnyitotta a szentévet a Váci Egyházmegyében.

Ezt követően az asszisztencia és a hívek ünnepélyes körmenetben vonultak át a Nagyboldogasszony-székesegyházba a keresztet követve. A püspökkel koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök is.

Szentbeszédét Marton Zsolt püspök a szentlecke (Kol 3,12-13) felidézésével kezdte, amelyben Szent Pál a kölcsönös megbocsátásról és szeretetről beszél és utalt arra, milyen jól illeszkedik ez a páli gondolat a szentév céljához, amely nem más, mint a megtérés és a kiengesztelődés.

„Nekünk, keresztényeknek, az a hivatásunk, hogy megmutassuk embertársainknak az igaz Istent és fölkínáljuk számukra az Egyházat mint szerető közösséget. Ezt a küldetésünket kizárólag úgy tudjuk beteljesíteni, ha először mi magunk is megtérünk Istenhez, újból” – emlékeztetett a főpásztor.

Kiemelt módon lehetünk a remény zarándokai és jelei akkor, ha az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakoroljuk, betegeket, fogvatartottakat, magányos időseket vagy fogyatékkal élőket látogatunk meg, amely élethelyzeteket a szentévi bulla részletesen bemutat.

De természetesen akkor is, amikor konkrétan útra kelünk és elzarándokolunk azokra a szent helyekre, székesegyházakba és kegyhelyekre, amelyek a főpásztorok rendelkezései alapján alkalmasak a szentévi búcsú elnyerésére. (A Váci Egyházmegyében a váci Nagyboldogasszony-székesegyház mellett ilyen kegyhelyek Márianosztra, Mátraverebély-Szentkút és Máriabesnyő.)

A szentmisén a váci székesegyház Szent Cecília kórusa teljesítette a zenei szolgálatot Varga László karnagy vezetésével.

A teljes írás ITT olvasható

Forrás: Egri Főegyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Miskolci Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Váci Egyházmegye

Magyar Kurír