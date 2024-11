A remény zarándokai – Adventi előadás-sorozat indul a pesti ferenceseknél

Közel 35 éve, a rendszerváltozás idején, amikor a ferences rend újból megtelepedhetett Budapest belvárosában, Barsi Balázs OFM a liturgikus év kiemelkedő időszakaiban konferenciabeszéd-sorozatot indított a templomban, amely az elmúlt évtizedekben olyan súlyú eseménnyé nőtte ki magát, mint amilyen az Egyetemi (Kisboldogasszony-)templomban korábban Sík Sándor vagy Gál Ferenc professzor előadásai voltak.

Barsi Balázs a covidjárvány időszakáig személyesen szolgált ezzel a karizmájával a pesti ferenceseknél; akkor személyes jelenlétét a világhálón való közvetítéssel váltotta fel. Most a Belvárosi Ferences Templomigazgatóság megköszöni Barsi Balázs konferenciabeszéd-sorozaton nyújtott igehirdetői szolgálatát.

A címben „balázsolás” szerepel, mert helyére egy másik Balázs, Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök lép. Barsi Balázs is szeretettel kéri a híveket: minél többen legyenek jelen Martos Levente Balázs püspök miséjén, és hallgassák igehirdetését. Martos Levente Balázst, mint egykori tanítványát – a hittantanára volt – és mint felkészült biblikust, szeretettel ajánlja mindenkinek.

Az adventi vasárnapi konferenciabeszédeket 18 órakor gyertyagyújtás, vesperás vezeti be, a szentmise 18.30-kor kezdődik, ehhez kapcsolódik majd Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök elmélkedése.

Az adventi időszak témaválasztása a remény és a hozzá kapcsolódó egy-egy bibliai kép lesz, amely segíti a jubileumi szentévre való előkészületünket.

Advent 1. vasárnapja (december 1.): A fügefa reménye. Jézus többször jelként tekintett a fügefára, gyümölcsöt keresve rajta. Ma gyakran szenvedünk attól, hogy gyümölcstelennek érezzük keresztény közösségünk életét. Mi ad reményt a félig elszáradt, gyümölcstelen fügefának?

Advent 2. vasárnapja (december 8.): A búzaszem reménye. Az Úr saját életét és odaadását foglalta össze az elvetett, elhaló búzaszem képével. Vajon átélünk valamit mi is a búzaszem tapasztalatából? Hogyan reménykedett Jézus, mire tanította tanítványait?

Advent 3. vasárnapja (december 15.): A zarándok reménye. Bibliai őseink, a hitben ősatyáink sokszorosan megtapasztalták a vándorlás, az úton lét, a zarándokélet nehézségét és áldását. Vajon merre indulhatunk útnak, ha szeretnénk a remény zarándokai lenni?

Advent 4. vasárnapja (december 22.): A pásztorok reménye. Jézus reménye személyesen nekünk szól, de előbb-utóbb mindig másokhoz is visz bennünket. Pásztorok találták meg a Gyermeket – egyszerű emberek, nyájuknak és talán saját családjuknak is pásztorai. A keresztény remény mások szolgálatának is új távlatot ad.

A templom gyóntatási és liturgikus programjai közül felhívjuk a figyelmet a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének 170. évfordulója alkalmából tartandó december 8-i megemlékezésekre.

Forrás és fotó: Belvárosi Ferences Templomigazgatóság

