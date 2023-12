Adventi gyertyagyújtás gyerekeknek a nagybecskereki székesegyházban

Több mint 250 gyerek és száz felnőtt – a gyerekek kísérői, animátorok, szülők, segítők – érkezett december 2-án Muzslyáról, az Emmausz fiúkollégiumból és a nagybecskereki Szatmáry Karolina leánykollégiumból a nagybecskereki székesegyházba.

Mint a napkeleti bölcsek, mindannyian ajándékokkal keltek útra: tömjénnel – amelyet saját kezűleg készítettek kézműves-foglalkozáson, arannyal – amit az adventi gyertya jelképezett, és amit buzgón kerestek kincskereső játékban, valamint mirhával – tehetségük gyümölcseivel, egy énekkel, amelyet a leánykollégiumban tanultak meg együtt, a székesegyházba érkezésük előtt.

A hagyományos adventi imaalkalmon a meggyújtott gyertya a templom bejárati ajtajából indult, és kézről kézre – énekek és a kézműves ajándékok kíséretében – jutott el az oltárig, ahol Gyuris László atya átvette, és elhelyezte az adventi koszorún.

A szeretet mindig fény is. Most ide tettük, erre az adventi koszorúra, és itt, a székesegyházban fog égni négy vasárnapon keresztül, és jelezni fogja a ti szereteteteket – mondta László atya a gyerekeknek szóló rövid beszédében. – A szép kézműves ajándékokon kívül, amelyek a székesegyház karácsonyfáját fogják díszíteni, mindannyian még többet is tudunk tenni a karácsonyi készületben.

Gyuris László bemutatta a gyerekeknek az adventi kalendáriumot, amelyet a pasztorális iroda készített, és amely minden napra egy jó cselekedetet javasol, melynek segítségével lelkileg is készülhetünk a Megváltó születésére.

Videó: Kocsis Erik

Szöveg: Angéla Illustrisimo

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye



Magyar Kurír