Isten áldását kérték a szüret kezdetén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Az ősz közeledtével elindul a szüret. Mindez hálával tölti el az embert, és szükségét érzi, hogy ezt a fontos munkát áldás kísérje. Különösen igaz ez a borvidékeken, így Egerben is, s a borászati kutatásban és a szőlész-borászképzésben élen járó intézményekben, amilyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is. Ez indította az egyetemi birtok munkatársait arra, hogy a szőlőtermést és a szőlőben végzett munkát jelképező koszorú megáldását kérjék.

A kőlyuk-tetői 25 hektáros birtokon tartott eseményen Novák István elmondta, örömmel tesz eleget az intézmény munkatársaitól érkezett, alulról jövő kezdeményezésnek. Az áldás és a könyörgés előtt Jézus szavait idézte: „Én vagyok a szőlőtő és Atyám a szőlőműves”, illetve „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.”

Számos szentírási hely él hasonlattal a szőlővel kapcsolatban, a szőlő és a bor jelen van több példabeszédben, Jézus szól a szőlőmunkásokról, s mind ó-, mind újszövetségi részek, zsoltárok is említik a szőlőt. Pál apostol Timóteust arra tanítja, hogy egészsége érdekében fogyasszon bort. Isten az általa teremtett világra azt mondta, hogy az jó, így a szőlő és a bor is ajándék, megvidámítja a szívet, segít az egészséges életvitelben is, ha megfelelő mértékkel élünk vele – mondta a kanonok.

Jézus példázatában az Isten és ember közötti, valamint az ember és ember közötti viszonyról is tanít a szőlőtőkére és a szőlővesszőkre mutatva. Ha jól műveljük a szőlőt, a vessző egészséges marad és terem, nem szárad el – folytatta. –

Isten, a szőlőtő hív bennünket magához, hogy műveljük a vele való kapcsolatot, egységben legyünk vele és így egymással is.

A jelenlévők a Novák atya által vezetett közös imádságban áldást kértek a szőlőterületre, a szellemi és fizikai munkát végző dolgozókra, s kérték Istentől a gazdag és jó termést.

Hegyi Ádám birtokigazgató kiemelte, áldást, feltöltődést és lelki erőt jelent a szüret kezdetén, ha közösen Isten felé fordulhatunk. Hozzátette, a nyár folyamán nagy melegek voltak, kevés csapadékkal, ezzel együtt – ha a továbbiakban kedvező lesz az időjárás – remek borok születhetnek a 2022-es évjáratban.

A kőlyuk-tetői birtokra az elmúlt hetekben 40 milliméter csapadék esett, s ez nagymértékben segítette az érést, ugyanakkor nem pótolhatja teljesen az aszályos időszak nehézségeit. A szőlő cukortartalma folyamatosan fejlődik, a savtartalom azonban gyorsan csökken, emiatt sokszor kell mérni azokat a paramétereket, amelyek alapján meghatározzák a szüreti időpontokat. Ebben az időszakban kiemelt figyelmet igényel a szőlő, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mindehhez kiváló laborháttérrel rendelkezik.

Az idei szüretet a néró és menoire szőlővel, valamint a pinot noir-táblából pezsgőalapanyag szedésével kezdték meg az EKKE birtokán, s természetesen lesz ovis és hallgatói szüret is.

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Szöveg: Zentai László

Fotó: Szántó György

Magyar Kurír