Árpád-házi Szent Margitot köszöntötték a győri Káptalandombon

A szentmise szónoka Hencz Márton püspöki titkár és szertartó volt.

„Margit élete nem más, mint áldozat – áldozat a családért és áldozat a hazáért. A tatárjárás szörnyű napjaiban, amikor a királyi család menekülni kényszerült, hogy megmentse életét, IV. Béla király és felesége fogadalmat tesznek, hogy születendő gyermeküket Istennek szentelik, ha megmenti a királyt és vele együtt az országot. Később Margit ajánlja fel életét apja és a testvére közötti béke helyreállításáért.

Margit korának magyar egyháza már nem kapni akar, nem szorul rá más nemzetek hittérítő munkájára, mert stabil, erős hite van. Már arra is képes ez az egyház, hogy adni tudjon önállóan, magyar egyéniségével akarja közvetíteni a valódi értékeket saját nemzetének. Szent Margit ebben a környezetben tűnik fel, ő lesz az első magyar misztikus szent – fogalmazott ünnepi prédikációjában Hencz Márton. – A misztikus szentek különleges kapcsolatban vannak az imádság, elmélkedés és az önmegtagadás által Istennel. Mit üzenhet nekünk ez a nagy misztikus szent? Számomra azt üzeni, hogy mi is lehetünk hősök. Aki keresztény akar lenni, annak előbb vagy utóbb, kisebb vagy nagyobb áldozatok árán, de hőssé kell válnia. Mindnyájan ugyanazokat a hősi erőforrásokat, ugyanazokat a kiapadhatatlan kegyelmeket kapjuk Istentől. Ha ránézünk a Püspökvár kertjében álló szoborra, akkor azt látjuk, hogy Margit az ég felé néz, az égre tekint, onnan várja a választ, onnan vár hitet. Ha mi is követni szeretnénk Szent Margitot, nekünk is meg kell állnunk, el kell csendesednünk, az imádságban kell megszólítanunk a szeretet Istenét.”

Ezt követően Hencz Márton felhívta a figyelmet Szent Margit rendíthetetlen hűségére: több alkalommal megkísérti a világ a hozzá legközelebb állókban, atyjának és elöljáróinak képében, hogy ne újítsa meg fogadalmát, hanem menjen férjhez. Margit mégis szilárdan kitart fogadalma mellett, örökfogadalmat tesz. Az a szeretet, amely az ő szívében él, nem ismer megalkuvást, az tiszta szeretet, mert Istenből táplálkozik.

Milyen jó lenne, ha ma a házastársak, a papok és a szerzetesek is ebből a szeretetből tudnának táplálkozni! Margit élete bizonyíték arra, hogy a lélek diadalmaskodni tud az emberi gyarlóság felett. Kérjük ebben a mai szentmisében Szent Margit közbenjárását családjainkért, hazánkért, hogy mi is a hősökhöz tartozhassunk, mi is a mennyország tagjaivá válhassunk imádságos, odaadó és alázatos lelkületünkkel – buzdította közös imádságra az egybegyűlteket a püspöki titkár.

