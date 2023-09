Átadták az ópusztaszeri tornatermet

Az ópusztaszeri Szent Miklós Katolikus Általános Iskola tornatermének avatása rendhagyóan – egy kis táncot követően – a szalagátvágással kezdődött, ez a feladat Farkas Sándor országgyűlési képviselőre, miniszterhelyettesre, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspökre és Makra József polgármesterre várt.

A program bent, az új csarnokban folytatódott a köszöntőkkel. Kiss-Rigó László püspök elmondta, hogy a beruházás az Egyház és az önkormányzat összefogásával valósulhatott meg.

Vívó voltam, a tatai edzőtáborban kemény edzéseken vettünk részt, és az izzadság lassan ellepte egész testünket. Ha belépek egy tornaterembe, ez mindig az eszembe jut, így történt most is – mondta Farkas Sándor. – Az új létesítmény azt is szolgálja, hogy a következő generáció sportosabb, egészségesebb, fittebb legyen, és arra biztatta a helyi fiatalokat, használják ki adottságait. Ez a tornacsarnok az emberek mind jobb feltételek melletti élni akarását is bizonyítja.

Makra József polgármester felidézte azt az időszakot, amikor még iskola sem volt a faluban. Az akkori kezdeményezők közül oklevelet és plakettet kapott Juhász Dezső, Varga Pál és Gera József. Az iskola 1982-es építése után 41 évet vártak arra, hogy legyen tornaterme. A faluvezető kijelentette, következő tervük egy tanmedence létesítése.

Széplaki Ferenc telephelyvezető, az összesített Szent Miklós Katolikus Általános iskola igazgatóhelyettese közölte: eddigi pedagógusi pályafutásának csúcsa a tornaterem létrejötte. A diákok műsort adtak a közönségnek, majd Antal Imre plébános megszentelte az épületet.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye; delmagyar.hu

Fotó: Imre Péter

Magyar Kurír