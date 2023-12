Debrecenben megnyílt a Laudate Kegytárgy és Könyvesbolt

A főpásztor örömét fejezte ki azért, hogy Debrecenben ismét van kegytárgy- és könyvesbolt, amely a benne található kínálattal Isten kegyelmét is közvetíti. Mint mondta, sokszor elmélkedünk arról, hogy Jézus megkezdte a világ újrafelszentelését, és ebben munkatársul választott bennünket. Ez pedig azzal jár, hogy megpróbáljuk mi is megszentelni, Istennek tetszővé tenni a környezetünket, és ugyanígy az életünket is.

Egy-egy kegytárgy, könyv segít bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy gondoljunk rá. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy ő nem akarta megbántani Istent, hiszen eszébe sem jutott. Tulajdonképpen éppen az a legnagyobb baj, ha eszünkbe sem jut Isten. Az itt kapható kegytárgyak, könyvek segíthetnek abban, hogy Istenre gondoljunk – fogalmazott Palánki Ferenc.

A kegytárgybolt nemcsak egy újabb kereskedelmi egység a városban, hanem missziós szerepet betöltő tér is, hiszen a benne kapható szakrális tárgyaknak, dísztárgyaknak, könyveknek, kiadványoknak életünkre gyakorolt hatása is van – fogalmazott Sárosi Tamás, a bolt vezetője a megnyitóünnepségen. A boltvezető több kegytárgyboltot is üzemeltet az országban, köztük a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház főplébániájának épületében is, ahol gazdag, exkluzív kínálattal szolgálják ki a vásárlói igényeket.

Debrecenben a 36 négyzetméteren kialakított boltban is ugyanezen termékek széles körű választékával várják az érdeklődőket. Vásárolhatunk többek között elegáns olaszországi, holland, lengyel tárgyakat, ezüsttárgyakat karácsonyra, de egyéb családi ünnepekre is, például keresztelőre, elsőáldozásra, esküvőre. A kínálat között vannak magyar keramikusok szakrális üzeneteket hordozó termékei is.

Beszerezhető továbbá a magyar katolikus hitélet összes liturgikus eszköze, a hitoktatáshoz felhasználható kiegészítő eszközök, szakirodalom, a magyarországi és határon túli katolikus kiadók magyar nyelvű könyvei, valamint találunk a polcokon köteteket a református kiadóktól is.

Debrecenben a hétvégi nyitvatartás is segít az ajándékok beszerzésében, különösen most, az adventi időszakban. Hétköznapokon 9–17 óráig, szombaton 9–17 óráig, vasárnap pedig 9–13 óra között várják a vásárlókat.

A Debreceni Laudate Kegytárgy és Könyvesbolt a Facebookon is elérhető.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír