Elítélte a vatikáni bíróság Angelo Becciu bíborost

Öt év és hat hónap börtönbüntetés, valamint örökös eltiltás a közhivataltól és nyolcezer eurós pénzbüntetés volt a büntetési tétel, amelyet a Vatikáni Törvényszék, Giovanni Angelo Becciu bíborosra kiszabott a Vatikáni Államtitkárság pénzkezelésével kapcsolatos, egy londoni épület megvásárlására és eladására összpontosító per lezárásakor. Becciu bíborost háromrendbeli sikkasztás vádjában találták bűnösnek – derül ki az ítéletből, amelyet december 16-án, szombat délután 16 óra 7 perckor hirdetett ki a törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone a Vatikáni Múzeumok multifunkcionális termében és amelyről a Vatikáni Hírszolgálat tájékoztatta a sajtót.

René Brülhart és Tommaso Di Ruzza, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság volt elnöke és igazgatója ellen 1750 eurós bírságot szabtak ki. Enrico Craso, az államtitkárság volt pénzügyi tanácsadója esetében a bíróság hét év börtönbüntetést és tízezer eurós pénzbüntetést szabott ki, valamint eltiltást a közhivataltól. Raffaele Mincione pénzügyőrre öt év és hat hónap, nyolcezer eurós pénzbüntetést és a közhivataltól való eltiltást ítéltek meg. Az államtitkárság közigazgatási hivatalának volt alkalmazottja, Fabrizio Tirabassi számára a bíróság hét év szabadságvesztést és tízezer eurós pénzbüntetést, valamint a közhivataltól való eltiltást írt elő.

Nicola Squillace ügyvédnő esetében enyhítő körülményekkel, egy év és tíz hónap börtönbüntetést, valamint öt év felfüggesztett büntetést ítéltek meg. Gianluigi Torzi bróker esetében hat év és hatezer euró, a közhivataltól való eltiltás, valamint a büntető törvénykönyv 412. cikke szerinti egyéves különleges felügyelet alá helyezést határoztak meg. Cecilia Marogna menedzserre három év kilenc hónapot szabtak ki, és ugyanennyi időre ideiglenes eltiltást a közhivataltól. A Logsic Humanitarne Dejavnosti nevű cégére 40 000 eurós büntetést szabtak ki. A vatikáni ügyészség számos vádpontja „átminősítésen” esett át.

A december 16-án délután kihirdetett ítéletet 86 tárgyalás után hozták meg. A Vatikáni Törvényszék első fokú ítéletet hozott a tíz vádlott és négy cég ellen indított perben, amely, mint ismeretes, több kérdést is érintett, az elsődleges a londoni Sloane Avenue 60. számú épület adás-vételével kapcsolatban.

A bíróság megállapította, hogy a sikkasztás bűntette bizonyított a 200 millió dollár és 500.000 dollár összegének tiltott felhasználása miatt, „ami az államtitkárság akkori rendelkezésre állásának mintegy egyharmadát teszi ki, mert megsértette az egyházi vagyon kezeléséről szóló rendelkezéseket”. Ezt az összeget 2013 és 2014 között az államtitkárság akkori helyettesének, Giovanni Angelo Becciu érseknek a megbízásából fizették ki az Athena Capital Commodities nevű, Raffaele Mincione nevéhez köthető fedezeti alapban való részvényvásárlásra, amely erősen spekulatív jellegű volt, és amely a befektető számára magas kockázatot jelentett a tőkére vonatkozóan, anélkül, hogy az ellenőrzés irányítására bármilyen lehetőség lett volna. A bíróság ezért bűnösnek találta sikkasztás bűntettében Becciu bíborost és Mincionét, akik közvetlen kapcsolatban álltak az államtitkársággal, hogy az összeg kifizetését „a feltételek teljesülése nélkül is elérjék, valamint velük bűnrészességben Fabrizio Tirabassit, a közigazgatási hivatal alkalmazottját és Enrico Crassót”.

Az összeg későbbi felhasználása tekintetében, amely a Sloane Avenue-i épületet birtokló társaság megvásárlásához és számos ingó beruházáshoz is szükséges volt, a Bíróság Raffaele Mincionét bűnösnek találta a pénzmosás bűntettében. A vatikáni bírák viszont kizárták Becciu, Enrico Crasso és Fabrizio Tirabassi felelősségét a sikkasztás egyéb bűncselekményeivel kapcsolatban, „mivel a tényállás nem áll fenn, mivel az államtitkárságnak már nem állt rendelkezésére a pénz, miután az alap részvényeibe való befektetéshez kifizették”.

Enrico Crassót ezután bűnösnek találták a pénzmosás bűntettében egy nagy összeg, több mint egymillió euró felhasználásával kapcsolatban, amely „a Mincionéval bűnrészességben elkövetett, magánszemélyek közötti korrupciós bűncselekményből származó nyereségnek minősül”.

Ami az államtitkárság 2018-2019-ben egy összetett pénzügyi művelet révén történő visszavásárlását illeti, amely során a társaságok, amelyekhez a fent említett épület ingatlana tartozott, a bíróság Gianluigi Torzi és Nicola Squillace-t bűnösnek találta súlyos csalás bűntettében, Torzi pedig Fabrizio Tirabassival bűnrészességben elkövetett zsarolás bűntettében is, „valamint a jogellenesen megszerzett eszköz pénzmosása bűntettében". Torzit, Tirabassit, Crassót és Mincionét a további vádpontban felmentették, „mert a tényállás nem áll fenn” a nekik tulajdonított sikkasztás bűntettében, az eladási ár állítólagos túlértékelésével kapcsolatban.

Tirabassit a pénzmosás bűntettében is bűnösnek találták a UBS Bank által 2004 és 2009 között neki kifizetett több mint 1,5 millió dollárnyi összeg birtoklásával kapcsolatban. A bíróság megállapította, hogy ennek az összegnek a vádlott általi átvétele „korrupció bűncselekményét valósította meg, amellyel kapcsolatban azonban az eltelt időre tekintettel a büntetőeljárás már elévült”.

Ami Tommaso Di Ruzzát és Renè Brulhartot illeti, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság akkori főigazgatóját és elnökét, akik beavatkoztak a Sloane Avenue épület visszavásárlásának végső szakaszába, mindkettőjüket felmentették az ellenük felhozott hivatali visszaélés bűntette alól, és csak a gyanús ügylet feljelentésének elmulasztása és az igazságszolgáltatás előmozdítójának történő bejelentés elmulasztása miatt találták bűnösnek.

Végül, ami a nyomozás két másik területét illeti, Becciu bíborost és Cecilia Marognát bűnösnek találták az államtitkárság által Marogna javára, egy közvetítő cégen keresztül kifizetett, összesen több mint 570.000 eurót kitevő összegek miatt, „azzal a valóságnak nem megfelelő indoklással, hogy a pénzt egy Afrikában elrabolt rendi nővér kiszabadításának elősegítésére kellett volna fordítani”.

Becciu bíborost bűnösnek találták hűtlen kezelésben is, mivel két alkalommal összesen 125 ezer euró összeg kifizetéséről rendelkezett a Caritas-Diocese of Ozieri nevére nyitott számlára, amelyet valójában a SPES szövetkezetnek szántak, amelynek testvére, Antonino Becciu volt az elnöke. „Bár az összegek végső célja önmagában törvényes volt, a testület úgy ítélte meg, hogy az államtitkárságtól származó pénzeszközök kifizetése a szóban forgó esetben azok tiltott felhasználását jelentette, ami a sikkasztás bűncselekményét valósította meg, a Büntető Törvénykönyv 176. cikkének megsértéséről, amely szankcionálja a hivatali cselekményekhez fűződő magánérdekeltséget, akár egy közreműködő személyen keresztül is, összhangban - ráadásul - a C.I.C. 1298. kánon rendelkezéseivel, amely tiltja az egyházi közvagyon elidegenítését a negyedik fokon belüli rokonoknak”.

Mincione, Torzi, Tirabassi, Becciu, Squillace, Crasso, Di Ruzza és Brulhart vádlottakat felmentették az ellenük felhozott összes többi bűncselekmény vádja alól. Mauro Carlino monsignore-t felmentették az ellene felhozott összes bűncselekmény alól.

A tárgyalóteremben jelen lévő védőügyvédek közül többen bejelentették, hogy fellebbezést fognak benyújtani az első fokú ítélettel szemben.

Forrás és fotó: Vatikáni Sajtószolgálat és Vatikáni Rádió angol nyelvű honlapja

Magyar Kurír

(ki)