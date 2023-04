Erdélyi zarándokok is részt vesznek a magyarországi pápalátogatás eseményein

Április 29-én, a Papp László Sportarénában a gyulafehérvári főegyházmegyéből százhetvenkilenc fiatal, valamint kísérőik és huszonhat kispap elöljáróival együtt lesz jelen. Szatmárról és Nagyváradról ötven-ötven, Temesvárról harminc fiatal kapott helyet. Az április 30-i Kossuth téri szentmisére hivatalosan a gyulafehérvári főegyházmegyéből húsz, Szatmárról öt, Nagyváradról tizenkét és Temesvárról nyolc pap jelentkezett be a koncelebrációra. Mivel a szervezők nem kértek bejelentkezési listákat, ezért szám szerint nem tudják, a négy egyházmegyéből hány hívő vesz részt a szentmisén és az eseményeken.

A pápai misén lesz egy szektor, amiben különböző népviseletekbe öltözött résztvevők lesznek jelen. Köztük lesz egy székely házaspár a gyulafehérvári főegyházmegye képviseletében székely ruhában: Vass Csongor és felesége, Vass Timea, valamint gyermekük, Vass Benedek.

Váncsa Csaba temesvári segédlelkész, a temesvári egyházmegye médiairodájának munkatársa arról tájékoztatott, hogy két csoport indul szervezetten a temesvári egyházmegyéből a pápalátogatásra. Pál József Csaba püspök végig jelen lesz az eseményen. Szombaton indulnak a fiatalok, akik jelen lesznek a fiatalokkal való találkozón, ez egy kisbusznyi utast, mintegy húsz embert jelent; Erika-Mária schönstatti nővér és Radulov Piry vingai plébános kíséri őket. A második csoportban, akik a záró szentmisére mennek, kilencvenen vannak, ők vasárnap a hajnali órákban indulnak Ciubotaru Simon freidorfi plébánossal, Lunic Dániel gyoroki plébánossal és Váncsa Csaba gyárvárosi segédlelkésszel együtt. Ebben a csoportban jönnek hívek Temesvárról, Aradról, Gyorokról, Pécskáról, Resicabányáról is.

A nagyváradi készületről Böcskei László megyéspüspök elmondta: ,,Mi is szerveződünk: fiataljaink egy része szombaton reggel indul Váradról, egy másik része Debrecenből utazik, összesen körülbelül nyolcvan-kilencven fiatal lesz az Arénában papjaink kíséretében. Zarándokokról, a vasárnapi szentmisére készülőkről én mintegy háromszázötven-négyszáz személyről tudok, ők csoportba szervezetten mennek, de vannak olyanok is, akik saját maguk szervezik utazásukat. Elég sokan vannak ilyenek is, de őket nem számoltuk össze. Ami talán még szép és értékes számomra, hogy a püspökségi munkatársak csoportja is, körülbelül harminc személy vasárnap kora reggel indul szervezetten a szentmisére. Ők megfogadták tanácsomat, biztatásomat: ahol a pápa, ott az Egyház. És nekünk ott kell lennünk!”

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír