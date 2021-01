Ferenc pápa déli beszéde: A fenyegető sötétség jelen van az életben, de Isten fénye erősebb!

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek! Jó napot kívánok!

Ma vízkereszt ünnepe van, vagyis az Úr minden nép előtti megjelenését ünnepeljük: a Krisztus által hozott üdvösség ugyanis nem ismer határokat. A vízkereszt nem egy újabb misztérium, hanem a születésnek egy és ugyanazon eseménye, ám azt most annak fénydimenziójában nézzük: ez a fény minden embert megvilágít, ezt a fényt fogadjuk be a hitben, ezt a fényt kell elvinnünk másoknak tanúságtételünkkel, az evangélium hirdetésével.

Izajás látomása, melyről a mai liturgia beszámol (vö. Iz 60,1–6), korunkban minden korábbinál időszerűbben hangzik: „Sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket” (Iz 60,2). Ebben a helyzetben hirdeti meg a próféta a világosságot: azt a világosságot, amelyet Isten ad Jeruzsálemnek, és amelynek minden nép útját is meg kell világítania. Ennek a fénynek van ereje mindenkit vonzani, közelieket és távoliakat, és mindenki elindul, hogy elérje (vö. Iz 60,3). Ez a látomás megnyitja a szívet, felszabadítja a légzést, reményt önt az emberbe. Természetesen a fenyegető sötétség jelen van mindenkinek az életében és az egész emberi történelemben, de Isten fénye erősebb. De be kell fogadnunk ahhoz, hogy mindenkire ráragyoghasson! Hol van ez a fény? A próféta messziről pillantotta meg, de már ez is elég volt ahhoz, hogy Jeruzsálem szívét elfojthatatlan örömmel töltse el.

Máté evangélista pedig a mágusok történetének elbeszélésével (vö. Mt 2,1–12) azt mutatja be, hogy ez a fény nem más, mint a betlehemi gyermek, Jézus, még ha királyságát nem mindenki fogadja is el. Ő az égbolton megjelent csillag, a várva várt Messiás, akin keresztül Isten megvalósítja szereteten, igazságosságon és békén alapuló országát. Ő nemcsak egyesekért, hanem minden emberért, minden népért született!

És hogyan történik ez a „besugárzás”? Hogyan ér el Krisztus fénye minden helyet és minden időt? Nem e világ birodalmainak hatalmas eszközeivel, amelyek mindig mások fölötti uralomra törnek. Nem, hanem az evangélium hirdetése által. Ugyanazzal a „módszerrel”, amelyet Isten választott közénk való jövetelére: ez a megtestesülés, vagyis a másikhoz való közeledés, találkozás vele, valóságának sajáttá tétele. Csak így ragyoghat fel Istennek, a szeretetnek a világossága azokra, akik befogadják, és csak így tud vonzani másokat. Krisztus a csillag, de mi is lehetünk csillag, nekünk is csillagnak kell lennünk testvéreink számára, tanúságot téve a jóság és a végtelen irgalom kincseiről, melyeket a Megváltó ingyenesen felkínál mindenkinek. Krisztus világossága nem térítés által terjed, hanem tanúságtétel, a hit megvallása által. Vértanúság által is!

Tehát akkor fog felragyogni Krisztus fénye, ha magunkba fogadjuk ezt a fényt, és ha egyre jobban befogadjuk. Jaj nekünk, ha azt gondoljuk, hogy már a miénk, jaj nekünk, ha azt gondoljuk, hogy már csak „kezelnünk” kell! A mágusokhoz hasonlóan nekünk is engednünk kell, hogy Krisztus újra meg újra elbűvöljön, vonzzon, vezessen, megvilágosítson bennünket: ez a hit útja, mely az imádságon és Isten műveinek szemlélésén át vezet, melyek folytonosan örömmel és ámulattal, mindig új ámulattal töltenek el bennünket. Az ámulat, a csodálkozás mindig az első mindig az első lépés a továbbhaladáshoz ebben a fényben.

Kérjük Mária oltalmát az egyetemes Egyházra, hogy Krisztusnak, a népek világosságának evangéliumát terjessze az egész világon!

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvérek!

Figyelemmel és aggodalommal követem a Közép-afrikai Köztársaságban zajló eseményeket, ahol nemrégiben tartottak választásokat, amivel az emberek kifejezték vágyukat a béke útjának folytatására. Ezért testvéri és tiszteletteljes párbeszédre hívom a feleket, kérem, hogy utasítsák el a gyűlöletet és kerüljék az erőszak minden formáját.

Szeretettel fordulok a keleti katolikus és ortodox egyházakhoz tartozó testvérekhez, akik hagyományaik szerint holnap ünneplik az Úr születését. Áldott karácsonyt kívánok nekik egész szívemből, Krisztusnak, a mi békességünknek és reményünknek világosságában!

Ma, vízkereszt ünnepén tartjuk a missziós gyermekség világnapját, amelyen sok gyermek és fiatal részt vesz a világ minden táján. Köszönetet mondok mindegyiküknek, és biztatom őket, hogy legyenek Jézus örömteli tanúságtevői, mindig próbálva testvériséget vinni társaik közé.

Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik tömegkommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódtok hozzánk! Külön is köszöntöm a „Corteo dei Re Magi” [Bölcs Királyok Menete] Alapítványt, amely evangelizációs és szolidaritási programokat szervez Lengyelország és más országok számos városában és falujában.

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír