Ferenc2023.hu – Elindult a pápalátogatás hivatalos honlapja

A ferenc2023.hu elnevezésű honlap kezdőoldalán először a részletes programmal találkozhat az érdeklődő. Az Információk menüpont alatt a látogatás helyszínei alá rendezve találjuk meg mindazt, ami az apostoli látogatással kapcsolatban fontos lehet. Itt a pontos cím mellett részletezve találjuk meg mindazt, amire az egyes helyszínekre érkezőknek figyelniük kell.

A helyszínek leírása mellett az adott programponthoz kapcsolódó rövid ismertetőket is olvashatunk.

A Hírek menüpont alatt a Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos egyéb fontos információkat lehet megtalálni. A honlapon több helyen – így itt is – át lehet linkelni más oldalakra, így például a Magyar Kurír vonatkozó híreihez is. A Letöltések menüpont alatt az apostoli út hivatalos logója és a Ferenc pápa látogatására készült imádság is elérhető. A honlapra – mely magyar és angol nyelven elérhető – folyamatosan töltik fel azokat az anyagokat, híreket, információkat, melyek a Szentatya apostoli útjával kapcsolatosak.

Szerző: Baranyai Béla

Illusztráció: ferenc2023.hu

Magyar Kurír