Három templom is megújul a Dél-Dunántúlon

Kaposváron a helyiek által Hősök templomának is nevezett Jézus Szíve-templom neoromán stílusban épült 1927-ben. Helyi védelem alatt áll, köznyelvi nevét pedig onnan kapta, hogy a somogyi katonák II. világháborúban tanúsított hősiességének és elesett bajtársaiknak állít emléket. Apszisában és a templom falain gazdag freskódíszítés, amelyeket Gebauer Ernő késztett 1948–49-ben.

A megyeszékhely evangélikus temploma ugyancsak helyi építészeti védelem alatt áll. Az 1929-ben elkészült építmény a település evangélikus hívőinek egyetlen temploma, amely szecessziós, eklektikus stílusával városképileg is meghatározó.

Az evangélikusok kis számban ugyan, de évszázadok óta jelen voltak Kaposváron. A 19. század elején még csak néhány tucat evangélikus élt a településen, de számuk folyamatosan emelkedett. A 20. század elején indult meg tényleges gyülekezeti életük: 1902-ben a helyi reformátusokkal történt megállapodás alapján közös (de nem egyesült) gyülekezetet alkottak a két protestáns egyház kaposvári hívei, az evangélikusok a város református templomában tartották istentiszteleteiket. Az evangélikus közgyűlés 1925 májusában döntött úgy, hogy saját templomot építenek.

Mosdós község Kaposvártól 17 kilométerre keletre, a Külső-Somogy dombos lejtőjén fekszik, határát a Kapos szeli át. Műemléki védelmet élvező, Urunk mennybemenetele titulusú katolikus templomát az 1830-as évek derekán építtette klasszicista stílusban gróf Pallavicini Ede, a falu akkori földesura 1892-ben.

„Az egyházaknak juttatott támogatások célja, hogy segítse az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő tevékenységét, az épített örökség megóvását, megmaradását” – hangsúlyozta a kezdődő beruházásokkal kapcsolatban Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, Gelencsér Attila.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tavaly októberben jelentette be a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház felújítását, és arról is beszámolt, hogy a kormány három részletben összesen 2,1 milliárd forintot biztosít a 2022 tavaszáig tartó beruházásra – ahogyan arról korábban is beszámoltunk.

Ez a kivitelezés magában foglalja a tetőcserét, a homlokzat festését, az ablakok védőüvegezését, a padlóburkolat cseréjét, a fűtés, az elektromos hálózat és a fénytechnika modernizációját, valamint a szentély bővítését, illetve az orgona, a padok felújítását és a freskók restaurálását is.

