Kereszténynek, katolikusnak lenni fáradságos munka – Ünnepi kötet jelent meg Dantéról

Az alábbiakban a kötet ajánlóját adjuk közre.

Napjainkban világszerte terjed az a téves állítás, amely azt hirdeti, hogy a föld nem gömb alakú, hanem lapos. Valóságosan létező az a vélekedés is, amely szerint a koronavírus-járvány egy összeesküvés következménye, és igazából nincs is Covid–19-vírus. Az ukrajnai háború kitörése után sokáig kitartott az a vélemény, hogy a háborús képkockákat filmstúdióban vették fel, és a tragikus események nem is a valóságban zajlanak... S ha mindehhez hozzávesszük, hogy az egyes válságok, legyen szó pandémiáról vagy energetikai krízishelyzetről, alkalmas táptalajt nyújtanak a „könnyű” magyarázatoknak, akkor azt gondolom, nem legyinthetünk a jelenségre.

Embernek, és végső soron kereszténynek, katolikusnak lenni fáradságos munka. A nehézségek ellenére mégsem adhatjuk fel a gondolkodást, nem mondhatunk le róla, főleg, ha a lét nagy kérdéseiről van szó, mint az élet, a túlvilág, az emberi természet...

Nem elégedhetünk meg egyszerű, szépen csomagolt és könnyen emészthető válaszokkal.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Gátas Judit és Bukovszki Antal kollégánknak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a kötet gondozásához.

A fáradságos utat járók, az önmagukra és Istenre reflektálók, a szüntelenül kérdéseket feltevők sorába tartozik Dante Alighieri. 2021-ben emlékeztünk meg halálának 700. évfordulójáról. Fő művében, az Isteni színjátékban létezésünk lényegére kérdezett rá, az emberre és végeredményben annak Teremtőjére. Kérdésének aktualitását mutatja, hogy Ferenc pápa apostoli levelet szentelt az évfordulónak, Candor lucis aeternae (Az örök világosság ragyogása) címmel, s kijelenthetjük, hogy

itthon sem múlt el nyomtalanul az évforduló. Hogy ez így történt, abban a Magyar Kurír vonatkozásában maradandó érdeme van Bodnár Dániel kollégámnak.

Ő, aki fáradhatatlanul szembemenne sekélyesedő társadalmi környezetünkkel, éjt nappallá téve olvasta Dante írásait, kitartóan figyelemmel kísérte mindazokat a kiadványokat és rendezvényeket, amelyek a centenárium évében tisztelegni akartak a világirodalom talán legnagyobb költője előtt, s emellett mélyreható beszélgetéseket folytatott a Dante-életmű legkiválóbb hazai ismerőivel. A kedves Olvasó ennek a szolgálatnak a gyümölcseit veheti most a kezébe, kötetbe rendezve.

Miközben fejet hajtok Dániel példaértékű munkája előtt, emberként is köszönetet mondok neki, amiért nem adta fel. Kitartott, mert ő hisz az emberben, hisz Istenben.

Tudja, hogy Dante segítségével közelebb léphetünk egymáshoz és ezáltal Istenhez, s ha sokszor fáradságos is az út, amely ide vezet, megéri.

2022. november 11-én, Szent Márton emléknapján

Kuzmányi István

főszerkesztő

Fotó: Merényi Zita (nyitókép: Bodnár Dániel)

Magyar Kurír