Kuminetz Géza: Nézz végre szembe démonaiddal, magaddal!

Kuminetz Gézának szemernyi illúziója sincs a valósággal kapcsolatban, egyértelmű számára, hogy az emberiség tévúton jár, mivel elfordult Krisztustól, többnyire csak szavakban hirdeti. A sötétség fejedelme, az ördög „pokolra viszi/, mindazt, aki gonosz/, oda, hol nincsenek törvények/, csak gyűlöletet keltő örvények.” (’Élet’ a pokolban). Az emberi történelem jellemző állapota, hogy „A demokráciában a demokraták/, az egyházban meg épp/ a Krisztusban igazán hívők/ a ritkák” (A feje tetejére állt/ állított világ). Ám ez nem ok a letargiára, a magunkba zuhanásra, „Zsibbad a karom/, fáj mindenem/, de Neked dolgozom/, Krisztus, Mindenem!” (Fájdalmak között).

Kuminetz Gézában nem válik el a költő és a pap. Sok évtizedes lelkipásztori tapasztalatai szerint a hétköznapokban sok hívő semmivel sem viselkedik különbül, mint a nem hívő. Nem szépíti a valóságot: „Áhítatos arccal és térden állva/ csúszol fel a szent lépcsőn/. Elzarándokolsz a könnyező Szűz kegyhelyére…” Ám ha előléptetésről, anyagi előnyökről van szó, „akkor azt is követeled/, amiért meg nem dolgoztál/… alávaló cseltől sem riadsz vissza/. A kérdés: „Mit ér hát a hited, az Ostya-falásod?/ Úgy látom/, pogányabb vagy a pogánynál!” (A hit mérlegére állva és állítva).

Sokszor előfordul, hogy válsághelyzetben emberekbe vetjük minden reményünket. Pedig csak azt kellene szem előtt tartanunk, amit Kuminetz Géza fogalmaz meg: „… ha Krisztus a te Embered/, minden a tied/. Csak Hozzá mindig/ alázattal közeledj!” (Akarsz-e megmenekülni?).

A mai uralkodó világnézet szerint lassan elmosódnak a határok igazság és hamisság, jóság és gonoszság, jog és jogtalanság, Isten és bálvány között, a tömegek milliárdjainak tudatát befolyásolni igyekvő tömegkommunikáció azt hirdeti, minden csak nézőpont kérdése. Ezzel szemben a kötet szerzője figyelmeztet: „Ha keresed és előbb-utóbb/ megtalálod hol a határ/… akkor a fáról nemcsak lejöttél/, de hús-vér emberré is lettél” (Amitől ember az ember).

Egy másik versben Kuminetz Géza fölteszi a kérdést: „A számító és alantas/ ösztönök gyúrta ember/ vajon ember vagy-e még? Lehet- humán/ a poszthumán állapot/?” Kemény, de elgondolkoztató megállapítása: „Az ősember emberibb volt/. Androidok népesítik be a Földet” (Androidok világa). Ehhez szorosan kapcsolódik két másik költeménye: „Majd mindent tudsz/, de szinte semmiben se hiszel/. Mindent kipróbálsz/, de már alig cselekszel/. Minden élmény lelkesít/, csak épp a szíved üres” (A posztmodern ember). A másik vers megszólítottja az a hívő, aki naprakész, látszólag mindent tud az Egyházról, a „Híreknek, bennfentes információknak/ élő lexikona vagy/. Élvezed is a jól értesültség sikereit.” Ám felmerül a kívülállóban a gyanú, hogy „igazán az igaz Istent keresed/? Mert Ő ám csak azoké/, akik szívük egyszerűségében/, s nem információk özönében keresik” (A posztmodern Krisztus-hívő).

S hogy kik veszélyeztetik ma leginkább az Egyházat, a kereszténységet? Kuminetz Géza szerint „A hitetlen megkereszteltek/, és a fanatikus megkereszteletlenek” (Az Egyház igazi ellenségei).

Jézus az utolsó vacsorán azt mondta tanítványainak, a világ gyűlölni fog benneteket, az én nevemért. A kötet írója megvilágítja, hogy Jézusnak „Csak egy ’bűne’ volt/: Bűn Benne nem találtatott/. Ó, ember, miért Őt, a Szentet/ állítod a vádlottak padjára/? Miért a bűn, mi kell neked?” A megoldás, hogy megszabaduljunk a bűn rabságából: „Fedezd fel hát a bűn szolgaságát/, telj be utálatával, s végre/ akarj lenni Krisztus szabadosa!” (Krisztus, a kiközösített). Krisztus igaz követője a történelem során mindig, így ma is „evolúciós hátrányban” van, „csak mert te figyelsz! magadra és másra! Te nem könyökölsz! Könyörületes vagy/. De veled hányszor könyörtelenek/…, Mégis, tarts ki/, s meg ne vadulj/! Mert te vagy a jövő/, te vagy az örökké új/, az igaz ember!”

Vannak emberek, akik egész életükben menekülnek, talán maguk sem tudják, hová, meglehet, önmaguktól, ami persze lehetetlen. Kuminetz Géza szerint a menekülő embernek soha nem szabadna elfeledni, hogy az árnyéka mindenhová követi, és „Krisztus is mindenütt jelen lesz neked/: Neked, érted és benned/. Akkor hát miért is utaznál/? Hisz megérkeztél!” (Miért is utazol?).

Kuminetz Géza versei a lélek legmélyéből fakadnak, sokunkhoz szólnak, sokunk érzéseit fejezi ki, csöppet sem szépítve a valóságot. A költői és a lelkipásztori hivatás elválaszthatatlanul összefonódik nála, nyíltan tárja elé mély hitét, meggyőződését, hogy a világ ezerféle bajára Jézus Krisztus szeretete az egyetlen valóságos alternatíva, s hogy erre igent mondjunk, valóban meg kell szabadulnunk lelkünk sötét démonaitól. Ahogyan az előszót jegyző Birher Nándor megfogalmazza: a pap költő az embert a „semmi torkából”, a „vágyott nemlétből” vezeti el ahhoz a Krisztushoz, „aki nem rabszolgának, hanem testvérnek tekint mindannyiunkat, akik a boldogságot keressük” (Jel Könyvkiadó, 2019).

