Megjelent az Új Ember 2024-es Kalendáriuma

Hónapkezdő írásainkat a 120 éve született Bálint Sándor Új Emberben megjelent jegyzeteiből válogattuk, a záró elmélkedéseket pedig az 1974-es év lapszámaiból gyűjtöttük össze.

Szent VI. Pál volt az első modern kori pápa, aki elhagyta Olaszországot, és kilenc, rendkívül jelképes látogatást tett a világ különböző országaiba. Szentföldi zarándoklata, amelyet a televízió végig közvetített, nagy hatással volt a világ közvéleményére is. Nem véletlen tehát, hogy foglalkozunk az 1964. január 4. és 6. között lezajlott szentföldi látogatással.

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (SZIG) igazgatói irodája mellett két vitrin látható, fényképekkel tele. Az egyikben SZIG-SZIG cím alatt azon házaspárok fotóit állították ki, amelyeknek mindkét tagja ebben az iskolában végzett. A másikban itt érettségizett, s a papi, szerzetesi hivatást választó fiatalok képei sorakoznak. Perczel Tamás tanár, az iskola pasztorális felelőse volt az ötletgazda, írásunkban ő mutatja be a kezdeményezést.

De jártunk Sadecky Kati keramikusművésznél és meglátogattuk a leányfalui Ravasz László Emlékházat is. Érdekes írásban szólunk arról, miért van jó barátságban a régész a vakonddal, s hogy mi a titka a simontornyai vár múzeumában látható érméknek. Kalendáriumunkban a Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programjáról is olvashatnak, e mellett beszélgettünk Kellermayer Miklóssal, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánjával. A harminc éve elhunyt Fábri Zoltán egyik legnyugtalanítóbb filmje Az ötödik pecsét, mely súlyos morális problémákat vet fel, nem kevés keresztény felhanggal. E filmről és a száz éve elhunyt Giacomo Pucciniről is írtunk.

Megemlékezünk a 130 éve született Szent Maximilian Kolbéról, Biagio Contéról, Pálos Frigyes művészettörténész papról, a 750 éve elhunyt Aquinói Szent Tamásról, a kétszáztíz éve született Ybl Miklósról. A Szentlélekről szóló elmélkedésével idézzük fel a 120 éve született és 40 éve elhunyt Karl Rahner jezsuita teológus alakját.

Tavaly két egykori kollégánktól is búcsúznunk kellett. Kipke Tamásra és Rosdy Pálra lapszerkesztőnk, Körössy László emlékezik, igazán személyes stílusban.

Mécs László, Kunszery Gyula, Pilinszky János, Páskándi Géza és Nagy Gáspár költeményei, prózái is megtalálhatók az Új Ember 2024-es Kalendáriumában.

