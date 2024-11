Megjelent Szilágyi Szabolcs válogatott prédikációit közreadó kötetünk

A kötet szerkesztője, Radványi Benedek így ír ajánlásában: „Szabi atyának az a munkája, hogy beszél – tört ki a felismerés egy négyéves gyermekből egy vasárnapi ebéd során. A piliscsabai kislány bizonyára nem a délelőtti misén hallott prédikáció hosszára utalt, hanem plébánosának retorikájára, aminek morzsáit már ő is be tudja fogadni. Szilágyi Szabolcs beszédei közérthetők, de teológiailag is megalapozottak, a Bibliából forrásoznak, ám a mindennapok tapasztalataira fókuszálnak, sokszor humorosak, mégis mélyre hatnak. Ám plébánosi és lelkivezetői feladatai közül természetesen csak egy a prédikálás, ugyanakkor nem kizárt, hogy ha erre vágyna, valóban pusztán abból meg tudna élni, hogy beszél. Ez pedig már nemcsak a helyi és környékbeli hívek tapasztalatából, hanem a koronavírus-járvány pozitív hozadékainak egyikéből is leszűrhető.

A pandémia idején, Piliscsabán is megvalósult a szentmisék online közvetítése, a prédikációk önálló videóként is megjelentek a Youtube-on. Ezek esetenként több ezres nézettséget produkáltak, egy eredetileg eltérő profilú csatornán, bármiféle marketing nélkül. Igaz, Szabolcs atya nem kívánta magának ezt a fajta népszerűséget, s így elsőre azt is visszafogottan pártolta, hogy a videós megjelenéseket könyv is kövesse. A közösségi médiát kifejezetten kerüli, s számára egy előremutató lelki beszélgetés többet ér, mint a lájkszámokból konvertálható nyilvános vállveregetés. Félig-meddig viccelődve azt is vallja, hogy az ókeresztény és a középkori szerzők már szinte mindent leírtak, azóta pedig csak ezeket ismételjük, és csupán úgy tűnik, mintha valami újdonságot közölnénk. Csakhogy az ellenérv végül erősebbnek hatott: ha ez valakinek segít közelebb kerülni Istenhez, mégis megéri.”

