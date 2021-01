Megújulva várjuk az Új Ember könyvesboltban

Farkas László Misekalauz című kötete egyedülállóan mutatja be azt, hogy a szentmisében való tudatos részesedés szinte automatikusan „magával hozza az élet átalakításának kötelességét, hogy bizonyos értelemben az egész élet »eucharisztikussá« váljék”. Kapcsolataink eucharisztikussá tételének lépcsőfokait pedig a szentmise egyes részeinek egymásra épüléséből lehet a legmesteribben elsajátítani. Ebben a könyvben helyenként életszerű, hétköznapi hasonlatok tesznek érthetőbbé nagyon mély teológiai igazságokat, máskor már-már misztikus hevítettségű gondolatfűzés vagy személyes tanúságtételek csapnak át váratlanul a legjózanabb kérdésfelvetésekbe vagy teológiai fejtegetésekbe. Emiatt nem könnyű, de izgalmas és közérthető olvasmány, mely jól alkalmazható egyéni vagy közösségi elmélkedések vezérfonalául, de a kateketikai és pasztorális munkában is éppúgy, mint a hitünkkel még csak ismerkedők számára.

Az Isten szava minden napra 2021 című könyv segítségével – melyet Vincenzo Paglia, a Sant’Egidio közösség spirituális felelőse írt – a Szentírás olvasmányain elmélkedhetünk. Ez a kötet arra hív, hogy folyamatosan hallgassuk az Urat, és emeljük imára a kezünket, hogy az Úr továbbra is védelmezze a világot a gonosz ellen. Mert az imádságra mindig szükség van. Ebben az időben pedig, mondhatni, mindenki számára nélkülözhetetlen.

„Szó ami szó, nem lehet könnyű férfinak lenni egy katolikus templomban manapság. Régóta nem tudunk mit kezdeni a harcos szentjeinkkel, és kétezer éves történelmünk azon korszakaival, amelyekben a hitért való küzdelem, a férfias kihívások domináltak. Olykor mintha elhallgatnánk, talán kicsit szégyellnénk is az Egyház férfias történelmét, ám ezzel tulajdonképpen magukra hagytuk a férfiakat: küzdjenek meg a problémáikkal, ahogy tudnak, de lehetőleg maradjanak meg annak az engedelmes »mama kedvencének«, aki nem sok vizet zavar” – írja Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzója a Harcos és szerelmes című könyv bevezetőjében. Anselm Grün bencés szerzetes kötete a Biblia ismert férfialakjait bemutatva igyekszik helyreállítani korunk megrendült férfiszerepeit.

Az ÉLET-Forrás című könyv is az Új Ember Kiadványok sorozatunkban jelent meg. Versegi Beáta-Mária, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetesének szépen illusztrált, Az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata alcímű kötete rendhagyó módon ismerteti a szentmise részeit. A szerző nem ismeretlen olvasóink számára. A Lehetőségek – a kiégésen innen és túl című sikerkönyv nagy hozzáértéssel mutatta be, hogyan ismerhetjük fel a kiégés jeleit, és mit tehetünk azért, hogy ismét helyes mederbe tereljük az életünket. A szerző azoknak ajánlja a könyvet, akik „bár érdeklődőek, még soha nem vettek részt katolikus szentmisén, csak azért, mert úgy gondolják, hogy ennek a szertartásnak semmi köze nem lehet az életükhöz. Azoknak, akiket már megszólított a harangszó, a templomi építészet, a szent terek, a liturgikus események, de maguknak sem tudják megfogalmazni, vajon mire is hívják őket mindezek. Azoknak, akik valaha rendszeresen jártak templomba, de már nem mennek el a szentmisére, mert elvesztették a kapcsolatot életük és a templomban zajló liturgia eseményei között. Olykor mégis nosztalgiával gondolnak gyermek- és ifjúkoruk varázslatos lelki átéléseire, spirituális hangulatára. Azoknak, akik rendszeresen járnak szentmisére. Vágyakoznak arra, hogy egyre jobban felfedezzék életük mindennapjaiban a szentmise titkát, s a szentmisében életük valóságát és emberi reményeik visszhangját”.

Varga László kaposvári megyéspüspök A bőrünk alá bújt Isten című kötetében a valódi istenkapcsolatról beszél, a Szentlélekben való újjászületésről, a megbocsátásról, de arról is, hogy mit is jelent igazából a kereszthordozás. Átelmélkedett gondolatokat oszt meg velünk, nem véletlen, hogy minden szavát hitelesnek érezzük. Rendre vissza-visszatér arra a tapasztalatra, melyet az Oltáriszentség előtt imádkozva élt meg. Az isteni jelenlétről mondja, hogy „Isten mindenütt ott van, de ember és Isten legfontosabb találkozási pontja az Eucharisztia”.

Az ajánlott kötetek és sok egyébb kiadvány megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír