Puccs a pápa ellen – Egy történet és mozgatórugói feketén-fehéren

A kiadványból idézünk:

„2018. augusztus 26-án, vasárnap reggel forrongó hangulat uralkodott a Dublin belvárosában lévő The Alex Hotelben, az újságírók szálláshelyén, akik a pápát írországi útján kísérték. Miután reggel fél ötkor felkeltek, hogy Ferenc pápával együtt repülőre szálljanak az ország nyugati részén található knocki Mária-kegyhely felé, a vatikanisták elképedve hallották a hírt: a volt amerikai apostoli nuncius, Monsignor Carlo Maria Viganò által kivetett torpedó az éjszaka folyamán már számos konzervatív amerikai és olaszországi médián végigsöpört.

A volt egyesült államokbeli pápai nagykövet vádjainak középpontjában Theodore McCarrick volt bíboros állt, akit kiskorúakon elkövetett szexuális visszaélések miatt eljárás alá vettek, és akit a pápa néhány héttel korábban lemondatott. Viganò egy hosszú, tizenegy oldalas tanúvallomásban bírálja a Vatikán által 2000 óta kijelölt vezetőket, amiért falaztak McCarrick bíborosnak, és elkendőzték tetteit. A vádlottak közé sorolja Ferenc pápát is, akit végül lemondásra szólít fel. (...) Viganò tehát igazi puccsot indított be, mégpedig a mögötte megbúvó személyek érdekei nevében...”

*

Nicolas Senèze 1973. december 1-jén született. A lille-i újságíró-főiskolán (École supérieure de journalisme de Lille) végzett 1999-ben. Az ESJ Lille a francia nyelvű újságíróképzés egyik legismertebb központja. 1999 óta a La Croix francia katolikus napilap munkatársa, és elsősorban vallási témákkal foglalkozik: a keleti kereszténységgel és a funda­mentalista katolicizmussal. 2016 óta a La Croix római tudósítója. Több könyve jelent meg a Bayard kiadónál, köztük a The Fundamentalist Crisis (2008), a The Words of the Pope (2016).

