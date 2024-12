Reménnyel teli adventi készülődés a Pázmány bölcsészkarán

A Pázmány bölcsészkara a remény és a várakozás ünnepi időszakára sok erőt meríthet a lezárult egyházi év kari programjainak közösségi, lelki élményeiből. A 2024-es imádság évében a „remény zarándokaiként” készültek a kari közösségek a szentév egyetemi feladataira. Ehhez tartoztak Ferenc pápa felhívása szerint az egész évet kísérő imaalkalmak, a vízkereszti házszentelések, a nagyböjti és húsvéti, majd pünkösdi programok, a tanévkezdő veszprémi Boldog Gizella-zarándoklat, a bakonybéli lelkigyakorlat, az alkalmi szentmisék sora, valamint a budapesti Szent István-bazilikában tartott tanévnyitó és a diplomaátadók hálaadásaiban mondott könyörgések.

Az adventi gyertyagyújtásokon, majd a közös karácsonyon ezeket is felidézik, hiszen a bölcsészkar 2024-ben célként tűzte ki és meg is valósította, hogy közösségei a remény zarándokai legyenek. A kar lelkiségi programjai a szentévre való készülésben a Szentatya által meghatározott feladathoz kapcsolódtak: „Mindent meg kell tennünk, hogy mindnyájan visszaszerezzük az erőt és a bizonyosságot, hogy nyílt lélekkel tekintsünk a jövőbe.” Mindez támogatja a Pázmány-bölcsészkar teljes képzési és tudományos, nevelési tevékenységét, hiszen a programokban ténylegesen is megjelent az a feladat, hogy „Legyünk egy jobb világ építői!”, ami egyúttal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem missziójának egy mondatba sűrítése is.

Az adventben kiteljesedő programok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Pázmány-egyetemen a 2025-ös jubileumi év a hit és a kultúra eseményévé váljon. Ehhez különösen is lényeges a jövő értelmiségét nevelő bölcsészkari oktatásban, kutatásban dolgozók részvétele, amiben „jobbá leszünk azáltal, hogy segítünk másoknak jobbá válni!”

A PPKE BTK adventi készülődése november 28-án vette kezdetét, amikor a Nemzeti Színházban a kar Boldog Özséb Színjátszó Kör bemutatta a Zenés misztériumjáték: A teremtéstől a háromkirályok hódolatáig című darabját. A műsor a csíksomlyói ferences misztériumjátékok és magyar népi betlehemes hagyományok elemeinek ötvözésével varázsolta el a közönséget. A színmű a teremtéstől a bűnbeesésen át Jézus születésének történetéig vezette a nézőket, autentikus népi hangszerekkel és lenyűgöző énekekkel gazdagítva az előadást.

A november 29-i kari kompetencianap is szentmisével indult, amelyre már nem külső helyszínen, hanem a Danubianum épület Boldog Salkaházi Sára imatermében került sor.

Az egyetemi lelkészség ettől kezdve ide várja a hallgatókat és munkatársakat a hétközi imaalkalmak mellett a minden csütörtök reggeli szentmisére is. Az adventben ezek az alkalmak roráte szentmisék lesznek, Alessandro Caprioli egyetemi lelkész, Andrew Lee segédlelkész celebrálásával és Kozma Gábor dékánhelyettes diakónusi szolgálatával.

A Pázmány-bölcsészkar A remény zarándokai című adventi alkotóművészeti felhívására vár pályamunkákat december 8-ig, advent 2. vasárnapjáig. A karácsonyi időszak, az induló 2025-ös szentév kapcsán a keresztény remény témájában készült fotók, írások vagy más egyéni és közös alkotások díjait a kari karácsonyi ünnepségen adják át.

Az adventi közösségi gyertyagyújtásokat a BTK minden épületében külön is megtartják.

A bölcsészkari főépületben, a Mikszáth Kálmán téri Sophianumban a három adventi hétfőn délben az idén átadott Mária-szobornál lesznek a közösségi gyertyagyújtások.

A budai Duna-parti Danubianum oktatási épületben a hallgatók és a tanárok részvételével lesznek gyertyagyújtások a nagyobb előadások végén, a déli szünetben. Az elsőt a „Globálisan a családról” kurzus aznapi Malawi-DREAM témájú előadását tartó Körtvélyessy Mónika doktornő, a Sant’Egidio közösség tagja gyújtja meg. A második gyertyagyújtás házigazdája a Régészettudományi Intézet lesz, Türk Attila professzor vezetésével. Az utolsó két gyertyát a kari karácsonyi ünnepségen gyújtják meg a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanárai, Dobos István professzor vezetésével.

Az esztergomi Iohanneum épületben kedden délben lesznek gyertyagyújtások, amelyek házigazdája a Dékáni Hivatal és a VJTK Óvó- és Tanítóképző Tanszéke.

A már hagyományos kari karácsonyi ünnepségen december 17-én találkoznak a tanárok és munkatársak a Danubianumban. Ezen a Boldog Özséb Színjátszó Kör a magyar népi hagyományok szellemiségét tükröző betlehemes műsorral közreműködik, a színtársulatot alapító Medgyessy-Schmikli Norbert docens irányításával.

A Dékáni Hivatalban összehangolt adventi programok mellett a kari intézetek hagyományos Mikulás-, karácsonyi vagy éppen évzáró eseményeket is tartanak, így a hallgatók, munkatársak az ünnepi időszak többféle eseményébe is bekapcsolódhatnak.

Idén a Rektori Hivatal is szervez közös egyetemi adventi gyertyagyújtásokat, amelyeken Alessandro Caprioli egyetemi lelkész tart elmélkedést.

Forrás és fotó: PPKE BTK



