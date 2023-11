Skóciai Szent Margitot ünnepelték magyar és angliai zarándokok Edinburgh-ban

A zarándoklat első napján, november 14-én az edinburgh-i Szent Margit-kápolnában tartottak ökumenikus istentisztelet, amelyen jelen volt több Angliában és Skóciában élő magyar, Kiss-Rigó László püspök, Csák János miniszter, korábbi angliai nagykövet, Kumin Ferenc, Magyarország jelenlegi nagykövete az Egyesült Királyságban, Kálmán László edinburgh-i főkonzul, Legyel Ervin pápai káplán, a budapesti Apostoli Nunciatúra titkára, Kovács József, a szegedi szeminárium rektora, Antal Imre szeged-csanádi egyházmegyés pap, kisteleki plébános, a Curch of Scotland képviseletében Sincler Colin nyugalmazott skót presbiteriánus lelkész és felesége, Ruth, továbbá Sáfrány Zoltán református lelkész, Poremba Andrea, a zarándoklat főszervezője, báró Gelsey Vilmos volt személyi titkára, Csicsó János angliai magyar főlelkész, illetve számos, főpásztorával Szegedről érkezett zarándok.

A közös ökumenikus imádságot a békéért ajánlották fel „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9) mottóval, emlékezve arra, hogy Szent Margit, az édesanyák védelmezője a béke követe is volt a világban.

A nap gálavacsorával zárult, amelyre a magyar vendégek mellett hivatalos volt Leo William Cushley edinburgh-i érsek; Kenneth McKenzie, Balmoral és a brit királyi család lelkésze – akinek a vezetésével az asztali áldás is elhangzott; jelen volt továbbá Lord Thurso, a londoni székhelyű Caledonian Club vezetője; Sir Lian Lidsay, volt magyarországi brit nagykövet és Csák János miniszter, valamint Angus Robertson, a skót parlament alkotmányért, külügyekért és kultúráért felelős államtitkára, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségét pedig Szabadhegy Péter és felesége, Gabriella asszony képviselték.

A november 15-i program a St Andrews-i Egyetemen (University of St Andrews) kezdődött, ahol Michael John Galbraith egyetemi katolikus lelkész fogadta a zarándokokat. A nap első felében Jenifer Newsome Martin teológus professzor előadását hallgathatták meg Szent Margit életéről Desiring Beauty – Szépségre vágyva címmel, majd Leo Cushley érsek főcelebrálásával és Kiss-Rigó László püspök, valamint a jelen lévő angol és magyar papság koncelebrálásával ünnepi szentmisét mutattak be a Szent Salvator-kápolnában. A liturgikus zenei szolgálatot a kápolna kórusa látta el. A szertartáson a zarándokok mellett az egyetem diáksága is jelen volt. A nap az egyetem dísztermében fogadással ért véget.

November 16-án Dunfermline-ban, a Szent Margit-plébánia templomában ünnepeltek szentmisét a zarándokok, ahol egy Szent Margit-ereklyét is őriznek. A főcelebráns itt Kiss-Rigó László püspök volt, aki a szentmise után megáldott egy magyar zászlót, egy Szent Margit-zászlót, Szent Margitot ábrázoló érmeket és egy emléktáblát.

Az apátsági templomban ezt követően Mary Ann Rennie lelkész vezetésével ismét ökumenikus imádság zajlott, majd Szent Margit sírjánál Kiss-Rigó László püspök és Kálmán Lászó főkonzul koszorút helyezett el, és együtt imádkoztak a jelenlévők.

A zarándokok felkeresték a Szent Margit-barlangot is – ahová a hagyomány szerint Margit is járt imádkozni – ahol magyar Himnusz eléneklésével zárták a lelki programot.

Forrás és fotó: Csicsó János/Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség



