Szenvedélybeteg szülők gyermekeiért szervez egy héten át tartó konferenciát az MMSZ

Ha a függő szülők gyermekei egymás mellé állnának, Budapesttől Pécsig érne a sor. A legfrissebb németországi kutatások eredményeit Magyarországra vonatkoztatva becslések szerint több mint ötszázezer gyermek él hazánkban alkoholbeteg szülővel, ugyanakkor reprezentatív felmérések híján a szakemberek megbecsülni sem tudják a gyógyszer-, kábítószer-, játék-, internet- és egyéb függőségekkel élő családban felnövő gyerekek számát. A nemzetközi tendenciák azt mutatják, az ilyen körülmények között élő gyerekek száma megnőtt. Sokan közülük még a segítők számára is láthatatlanok maradnak.

Az ilyen családban hármas bűntudat uralkodik: a függő bűntudata azért, hogy szenvedélybeteg, és nem tud, vagy nem akar kilépni a függőségből; a hozzátartozóé, aki nem képes változtatni ezen, illetve a gyermek bűntudata, aki a legtöbb esetben úgy érzi, az ő viselkedése tehet arról, ami a családban zajlik.

Segítség és megelőzés nélkül az ilyen családokban felnövő gyermekek közül minden harmadik maga is szenvedélybeteg lesz, és hatszor nagyobb az esélye annak, hogy mentális betegségtől fognak szenvedni. Ők az elfeledett gyermekek.

A Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat azzal a céllal szervezi meg minden évben a függő szülők gyermekeiről szóló konferenciáját, hogy a szakma és a sajtó figyelmét felhívja a témára.

Idén hétnapos programsorozattal hívják fel a figyelmet az elfeledett gyermekekre október 11–18. között Budapesten.

A hét folyamán lesz irodalmi est, színháztréning és meseterápiás foglalkozás, valamint kifejezetten a függők szülőségének témáját körül járó szakmai nap is, valamint az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelkivilágáért (EGyELV) szervezésében gyermekkori élményekről és hatásaikról szóló országos konferenciája gyermekekkel foglalkozó szakembereknek.

A sorozat kiemelt programja a hetedik Elfeledett Gyermekekért EGY.7 konferencia a Lurdy házban október 15-én, amelyen előadásokon és workshopokon vehetnek részt a függőség, a függők szülői mintázatai, a szenvedélybeteg szülők elgyászolása vagy a legfrissebb alkoholfogyasztással kapcsolatos kutatások iránt érdeklődők.

Az EGY.7 konferencián való részvétel feltétele a regisztrációs űrlap kitöltése és a részvételi díj befizetése.

A hét záró estéjén a Szkéné Színházban az Apa, anya, pia című one man show magyarországi ősbemutatóját láthatja a közönség. A Máltai Fogadó gondozásában megjelent azonos című könyv felhasználásával íródott egyszemélyes dráma a szenvedélybetegséget mutatja be a gyerekek szemszögéből. Lucskay Róbert írója és előadója a drámának, amelyet Szlovákiában a kassai Thália Társulás és a kassai Thália Színház közös produkciójaként mutattak be.

Az előadásra jegyek egységes áron válthatók a Szkéné Színházban és online.

Az Elfeledett Gyermekekért EGY.7 részletes programja, a helyszínek, a regisztrációs linkek és a belépési díjakkal kapcsolatos információk ITT megtalálhatók, vagy a hét hivatalos Facebook-eseményének oldalán.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: kimondhato.hu

Magyar Kurír