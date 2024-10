Új bíborosokat nevez ki Ferenc pápa, köztük Német László belgrádi érseket

A leendő bíborosok között van többek között Német László verbita szerzetes, a belgrádi főegyházmegye érseke, aki 2004 és 2007 között a verbita rend magyarországi tartományfőnöke volt, 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként dolgozott, 2002-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanított missziológiát; és Angelo Acerbi olasz érsek, aki 1990 és 1997 között volt apostoli nuncius Magyarországon.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Szentatya déli bejelentését magyar fordításban.

Most pedig örömmel jelentem be, hogy december 8-án új bíborosok kinevezésére konzisztóriumot tartok. Származásuk Egyházunk egyetemességét fejezi ki, mely továbbra is hirdeti Isten irgalmas szeretetét a föld minden emberének. Az új bíborosok felvétele a római egyházmegyébe azt az elválaszthatatlan köteléket nyilvánítja ki, amely Péter széke és a világszerte működő részegyházak között fennáll. Íme, az új bíborosok neve:

– Őexcellenciája Mons. Angelo ACERBI érsek, apostoli nuncius;

– Őexcellenciája Mons. Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO, Lima érseke, Peru;

– Őexcellenciája Mons. Vicente BOKALIC IGLIC CM, Santiago del Estero érseke, Argentína prímása;

– Őexcellenciája Mons. Luis Gerardo CABRERA HERRERA OFM, Guayaquil érseke, Ecuador;

– Őexcellenciája Mons. Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB, Santiago del Chile érseke;

– Őexcellenciája Mons. Tarcisio Isao KIKUCHI SVD, Tokió érseke, Japán;

– Őexcellenciája Mons. Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, Kalookan püspöke, Fülöp-szigetek;

– Őexcellenciája Mons. NÉMET László SVD, Belgrád-Szendrő (Beograd-Smederevo) érseke, Szerbia;

– Őexcellenciája Mons. Jaime SPENGLER OFM, Porto Alegre érseke, Brazília;

– Őexcellenciája Mons. Ignace BESSI DOGBO, Abidjan érseke, Elefántcsontpart;

– Őexcellenciája Mons. Jean-Paul VESCO OP, Algír érseke, Algéria;

– Őexcellenciája Mons. Paskalis Bruno SYUKUR OFM, Bogor püspöke, Indonézia;

– Őexcellenciája Mons. Joseph MATHIEU OFM, Teherán-Iszfahán érseke, Irán;

– Őexcellenciája Mons. Roberto REPOLE, Torino érseke, Olaszország;

– Őexcellenciája Mons. Baldassare REINA, mától a római egyházmegye általános helynöke;

– Őexcellenciája Mons. Francis LEO, Toronto érseke, Kanada;

– Őexcellenciája Mons. Rolandas MAKRICKAS, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika koadjutor főpapja;

– Őexcellenciája Mons. Mykola BYCHOK CSR, az ukránok melbourne-i Szent Péter és Pál eparchiájának püspöke;

– Főtisztelendő Timothy Peter Joseph RADCLIFFE OP atya, teológus;

– Főtisztelendő Fabio BAGGIO CS atya, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium Migránsok és Menekültek Szekciójának titkárhelyettese;

– Mons. George Jacob KOOVAKAD, az Államtitkárság tisztviselője, a pápai utak felelőse.

Imádkozzunk az új bíborosokért, hogy Krisztushoz, az irgalmas és hűséges főpaphoz való ragaszkodásuk megerősítésével segítsenek engem Róma püspökeként végzett szolgálatomban Isten egész szent népének javára!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír