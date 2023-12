Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Marton Zsolt családreferens püspök többek között beszámolt arról, hogy idén megjelent magyarul a Katekumenális felkészítés a házasságra című kötet, amely Ferenc pápa szorgalmazására jelent meg tavaly a nagy világnyelveken. Nagy sikerrel zajlott le októberben a 28. családkongresszus Máriabesnyőn, valamint novemberben az Országos Életvédő Nap Székesfehérváron. Elmondta azt is, hogy folyamatban van az életvédő referensek minden egyházmegyét lefedő hálózatának megszervezése.

Székely János szombathelyi megyéspüspök beszámolt a Boldog Ceferino Intézet elmúlt öt évben végzett tevékenységéről. A cigánypasztoráció területén kiemelten fontos, hogy a Biblia lovári nyelvű fordítása után befejezéshez közelít a misekönyv lovári fordítása is, és a tervek szerint 2025-re a temetési szertartáskönyv fordítása is elkészül. Számos egyéb kiadvány (például tankönyv) is megjelent a romák számára. Folyamatosan zajlik a cigánypasztorációs lelkipásztori munkatársak képzése is. Számos lelkigyakorlat, zarándoklat és búcsú megszervezésében és lebonyolításában vett részt az intézet.

Idén is elindult a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramja, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. A nélkülözőkért indított országos összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Idén is több módon lehet csatlakozni a karácsonyig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a www.karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak. „Angyalbatyu” ajándékgyűjtő akciójuk keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagokat készíteni és leadni országszerte a különböző gyűjtőpontok egyikén. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az ajándékcsomagokat a Karitász önkéntesei juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok gyermekeinek hazánkban és Kárpátalján is. Idén december 10-én lesz a Karitász „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű kampánya. Az országos akcióval a napi megélhetési problémákkal küszködőkre hívják fel a figyelmet, ezért országszerte programokat és szimbolikus mécsesgyújtásokat tartanak. December 16-án a szervezet a legkisebbekkel ünnepli a karácsonyt Budapesten, a Városmajorban a „Gyermekek a gyermekekért” rendezvényen. A Karitász december 18-án, szombaton este fél nyolckor jótékonysági estet szervez a Szent István-bazilikában, ahol az est fellépői Lackfi János és a MAGnificat zenekar lesznek. Az esemény bevételét a rászoruló gyermekek és családok karácsonyának szebbé tételére fordítják majd. December 21-én a jótékonysági szervezet a Magyar Szentek templomában tartja a menekültek karácsonyát, december 22-én pedig Rákosmentén szervez ételosztást. A Katolikus Karitász karácsonyi segélyakcióit online adományozással a www.karitasz.hu oldalon lehet támogatni, valamint a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal is lehet támogatni.

A Katolikus Egyházban Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére január 1. a béke világnapja. Ebből az alkalomból a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra hívja a híveket, hogy 2024. január 1-jén a szentmiséken és más imaalkalmakon kiemelten is imádkozzunk közösen a békéért a világban, különösen is az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusok mihamarabbi békés lezárásáért.

Az ökumenikus imahetet 2024-ben január 21. és 28. között rendezik meg. Az esemény budapesti nyitó istentisztelete január 21-én, vasárnap a Szent István-bazilikában lesz.

2024 őszén Budapesten rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat (KATTÁRS). A többnapos rendezvényfolyam célja, hogy a Katolikus Egyház bemutassa a társadalmi tanításán alapuló tevékenységeit, hívőknek és nem hívőknek egyaránt.

December 4-én este a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán mutatták be a Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötetet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a Magyar Kurír adott ki. A 168 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a 2023-as magyarországi pápalátogatás történetének krónikája. A könyv megrendelhető, illetve megvásárolható az Új Ember online könyváruházban, valamint az Új Ember könyvesboltjában is.

Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulójára nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: MKPK

Magyar Kurír