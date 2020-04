Útravaló – 2020. április 2.

Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok – Isten önkinyilatkoztatása ez. A keleti ember érzékeny a létezésnek és az abból eredő kompetenciáknak az elismerésére. Aki előbb volt, előjogai vannak azzal szemben, aki később lett. Az elsőszülöttség isteni szándék szerint való, vitathatatlan, és jogokat származtat. Ha már néhány perc is számít (látjuk Ézsau és Jákob esetében), mennyivel inkább számít az, aki öröktől fogva van. Nincs kezdete. Az időnek van, de neki nincs. Annyira első, hogy nem is illik be a sorba. Ezt jelenti a mondat: mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez a magabiztosság és önbizalom annak a sajátja, aki tudja önmagáról, hogy kicsoda, és tudja rólunk is.

