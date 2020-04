Útravaló – 2020. április 7.

A falat után belé szállt a sátán. Júdás az utolsó vacsora asztaláról kapott egy falatot, amitől nem a kegyelem erőterébe, hanem az ördög hatalmába került. Olykor-olykor ma is tapasztaljuk, hogy az áldozás nem tesz jobbá. Sőt, van, hogy a szentostyát magához véve még le sem nyeli a jámbor, máris mondja a magáét, beszél. Úgy megy a helyére is, a padba, ahogyan kijött: tekintget, nézelődik, ide is, oda is köszönget, rákacsint a tálcát tartó ministránsra, nevetgél – kifelé kommunikál, és nem befelé figyel. Ismét csak József Attila: „ügyeskedhet, nem fog a macska / egyszerre kint s bent egeret.” Az eucharisztikus kongresszus éve hozzon elmélyülést mindnyájunknak, elsősorban befelé.

