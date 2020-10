Útravaló – 2020. október 27.

Úgy megszoktuk már, hogy az Egyházban minden nagyszabású. Róma, nagy körmenetek, események, világegyházi dolgok. Már el is felejtjük, mi kell a kezdetekhez, mi is kell ahhoz, hogy ezek legyenek. És értékelni is elfelejtjük a kicsit, a mindennapit. Pedig minden azzal indul. És a mi hitünk próbája is a kicsi, a mindennapi. Hogyan reagálok egy-egy váratlan vendégre, egy-egy váratlan kis helyzetre, észreveszem-e a társam kedves mosolyát, csillogó szemét, a szomszéd szép kertjét, növényét, az utastárs kedvességét? Egy bencés atya igekártyákat készített, és adogatott belőle a látogatónak, egy-egy rendtársnak, a névnaposnak, a születésnaposnak vagy csak úgy. Kicsi dolog, de ez a figyelmesség megtöltötte a napot szeretettel, örömmel. Éljük meg a mindennapok hűségét észrevétlenül, de kitartóan.

Magyar Kurír