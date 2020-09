Útravaló – 2020. szeptember 18.

Volt-e az asszonyok között versengés Jézus kegyeiért? Biztosan volt, hiszen az apostolok is versengtek, sőt, az egyik testvérpár még a mamát is ringbe küldte, hogy lobbizzon. Úgy tűnik, az emberi természetnek része a versengés is. Meg az ezt kiváltó neheztelés is, azok részéről, akik szintén szeretnék ugyanazt elérni, de szerényebbek, bátortalanabbak vagy illemtudóbbak. Több olyan asszony talál ma is otthont magának az Egyházban, aki gazdag férje mellett elmagányosodik. A férjek elnézik, hogy vagyonukból a feleségeik nemes célra juttatnak, és ezzel társaságot szereznek maguknak. Jézus tudta és elfogadta ezt a fajta szolgálatot. A mi tájainkon ilyen asszony volt Árpád-házi Szent Erzsébet.

