Útravaló – 2021. július 27.

Jézus hazatért. Szombaton elmélkedtünk arról, hogy elment hazulról, és most Máté leírja, hogy hazatért, és akik vele tartottak, ismét előhozták a konkoly-ügyet. Hogyan is kell ezt érteni? Itt az evangélium szerzője elárulja magát. Hiszen Jézus már előzőleg érthetően és világosan elmagyarázta a példabeszéd értelmét. Mit nem lehetett azon érteni? Valószínűleg Máté, miután otthon megértette a példabeszédet, az előbb elhangzottat is ennek a fényében írta meg. Sokszor vagyunk így, utólag nyer értelmet több dolog, és akkor, ha még tehetjük – visszamenőleg – megtaláljuk értelmét egy-egy eseménynek. Ebben van az idősebb generáció előnye is, ők már átélték azt, ami most a fiatalokkal történik.

Magyar Kurír