Útravaló – 2021. május 11.

Jézus megígéri a Lelket, és mindjárt be is mutatja, ki az eljövendő. Hatásairól, működéséről ismerjük meg. Meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről – hogy van rossz, objektív módon létezik a gonoszság. Hogy a bűn nem szubjektív hangulati tényező, hanem a sötétség uralma, a hazugság. Tudatos törvényszegés. A bűn a halál. Az igazság: hogy „az Atyához megyek”. Pontosabban: viszszamegyek az Atyához, és ezzel a visszaúttal utat mutatok nektek is. Az ítéletről: ugyanis el lehet rontani az üdvösséget. Véletlenül, akarata ellenében senki el nem kárhozik. De el lehet kárhozni akár egy kárhozatos életvitellel, amit az ember hosszú időn keresztül élt, akár egy Isten ellenében hozott, örökre szóló végső döntéssel.

Magyar Kurír