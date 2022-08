Útravaló – 2022. augusztus 10.

„Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad; de ha elhal, sok termést hoz.” A pogányok is látni akarják Jézust. Azok, akiket a zsidók megvetettek, lenéztek. Azok az emberek is meg akarják ismerni őt. Jézus az elvetett búzamag példájával válaszol. Ők is tudják, hogy a magnak bizony el kell rothadnia a földben, hogy kicsírázhasson és szárba szökkenjen. Igen, meg kell semmisülnie, hogy többszörös termést hozzon. Mert amelyik nem engedi el ezt a valóságot, nem mer kockáztatni, az bizony egyedül marad. Jézus neked is mondja, hogy engedd el mulandó ragaszkodásaidat, és légy szabad az Atya számára. Csak így lesz tiéd az örök élet! Mersz-e „meghalni” naponta, szeretetből?

