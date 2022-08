Útravaló – 2022. augusztus 19.

„E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” Az írástudók vitáztak, hogy a törvényben melyik parancs a legfőbb. Jézust ebbe a vitába akarják bevonni. Ő azonban kettőt emel ki, amelyek az embernek Istenhez és embertársához fűződő viszonyát szabályozzák. Ez a szeretet. Jézusban mintha a mennyei Atya is vállalná az emberközpontúságot. Végiggondoltad már, hogy mit tesz Isten érted? Magát megsemmisítő emberszolgálat ez! Mégsem emberközpontúság, mert Jézus visszairányítja Istenre. Ő tehát magát kiüresítő emberszolgálatával tulajdonképpen az Atyát szereti. A két parancsból egyet csinál. Meghív, hogy az emberekben is szeresd Istent. Őbenne is, akivel mindjárt találkozol!

Magyar Kurír