Útravaló – 2022. július 6.

Tegnap a pásztor nélküli juhokról, a vezető nélküli közösségről esett szó. Most arról, hogy Jézus kiválaszt tizenkét embert vezetői feladatokra. Tegnap az is elhangzott, hogy sok az olyan közösség, ahol nem él ott a lelkipásztor, és a hívek érzik ennek hiányát. S a kiválasztott tizenkettő vajon mire elég? Gondolhatnánk és mondhatnánk, hogy semmire. De nézzük meg, mivé lett mégis az Egyház kétezer év alatt! Mi lett a tizenkettőből! Nemcsak a kenyérszaporítás csodáját éljük át, hanem a hívek és a papság megszaporodását is. És ha úgy érezzük, kevés a pap, vagy itt-ott fogy a hívek száma, legyünk mégis nyugodtan. Mindig lesz annyi, amennyi kell. Ahogy Babits mondja: „Te jól tudod, / mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall / még az Isten jósága sem.”

Magyar Kurír