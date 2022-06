Útravaló – 2022. június 28.

Egyáltalán nem nehéz elfogadni, hogy a teremtő Isten úr a természet erői felett is. Számos csoda a természettudomány eszközeivel a jelenlegi ismereteink szerint nem indokolható, de kétségtelenül ok-okozati összefüggés van a jelenség és következményei között. A csoda vagy ok-okozati jelenség hátterében mindig feltételezni kell Istent. De elfogadni, hogy a názáreti ács fia, Mária egyszülött gyermeke, akivel együtt játszottunk, nos, hogy ő is képes ilyen „mutatványokra”, ehhez azért nagy hitre van szükség. Jellemzően emberi, földies magatartás a tanítványoké. Akkor és csak akkor kérik – könyörgik ki – az Úr segítségét, amikor már végveszély van. „Uram, ments meg minket, mert elveszünk!” És amikor megvalósul a kérésük, felháborodottan fogadják. Ilyen fából van faragva az ember: Segíts Uram! Jé, te erre is képes vagy?

