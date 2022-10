Útravaló – 2022. október 1.

Mindenki, aki először indul misszióba, tapasztalja, hogy messze jobban alakulnak a dolgok, mint az a befektetett energia alapján várható. Ezt éli át a hetvenkét tanítvány, és ezt éljük meg ma mi is. A fáradozásunk a sokszorosát hozza annak, mint ami munkát beletettünk, vagy amire számítottunk. Ez nem azért van, mert új területre indulunk, hanem inkább azért, mert a missziót nem látható erőforrások is táplálják. Ilyen erőforrás például Lisieux-i Kis Szent Teréz, aki úgy lett a missziók védőszentje, hogy a hazáját soha el sem hagyta. De amikor ereklyéje végigjárt néhány templomot Magyarországon, nyomában szaporodni kezdtek a Terézmisszió imaközösségek. E misszióval egyébként, úgy hallom, problémák adódtak. Talán ő ezen is tud segíteni.

